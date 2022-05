Theo ghi nhận của chúng tôi, dù tại tỉnh Quảng Nam nhiều thời điểm có mưa nhưng lượng du khách đổ về Hội An tham quan rất đông. Trong ngày 30-4, nhiều thời điểm, nhất là vào chiều tối nhiều tuyến đường và các điểm du lịch nổi tiếng trong khu phố cổ Hội An chật kín người qua lại. Không khí tại di sản văn hóa thế giới này nhộn nhịp như thời điểm trước khi dịch bùng phát.



Du khách nườm nượp kéo đến Hội An du lịch

Các cửa hàng ăn uống, cà phê đông kín người, dịch vụ xích lô, bơi ghe trên sông Hoài ngắm phố cổ cũng "ăn nên làm ra".

Chị Trần Thị Huyền Trang (19 tuổi; quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An), cho hay đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình đặt chân tới phố cổ Hội An du lịch. Hội An không chỉ đẹp mà con người nơi đây cũng hết sức thân thiện.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, ngay trong ngày đầu dịp lễ 30-4 và 1-5, dù thời tiết trên địa bàn TP Hội An có mưa nhưng lượng du khách đến tham quan phố cổ Hội An rất đông, ước lượng mỗi ngày này có hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, lưu trú tại Hội An.

Một số hình ảnh được chúng tôi ghi lại trong ngày 30-4:

Sáng 30-4, tại TP Hội An có mưa nặng hạt

Du khách đổ về tham quan Hội An rất đông bất chấp thời tiết không ủng hộ

Nhiều du khách đội mưa trải nghiệm phố cổ Hội An

Các bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại phố cổ Hội An

Đa phần là khách nội địa, chỉ một ít du khách người nước ngoài tham quan Hội An đợt này

Về chiều tối, khi trời tạnh mưa, lượng khách kéo đến Hội An ngày một đông

Các tuyến đường trong khu phố cổ ken kín người