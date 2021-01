Chiều 14-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chủ trì phiên họp.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, lưu ý vấn đề kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện, khu cách ly của TP, bởi hiện nay nếu không làm tốt, có dấu hiệu chủ quan, lơ là thì nguy cơ xuất hiện, bùng phát dịch rất cao.

Ông Hạnh cũng nêu ra lưu ý về việc quản lý khu cách ly. Bởi hiện nay vẫn có nơi cách ly xuất hiện tình trạng người từ phòng này sang phòng khác thăm hỏi. Do đó, các cơ sở cách ly cần chấn chỉnh việc này vì tất cả mọi người đã vào khu cách ly đều phải tuân thủ đúng quy định cách ly. Nếu chẳng may có 1 trường hợp dương tính trong khu cách ly thì lại gia tăng các trường hợp F1, F2 và sẽ tiếp tục phải cách ly thêm 14 ngày....

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết hiện tại đơn vị này đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ sở tôn giáo, di tích trên địa bàn đảm bảo công tác phòng dịch. Đồng thời quận cũng hướng dẫn các du khách khi đến các địa điểm di tích, không gian công cộng, phố đi bộ thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong thời gian vừa qua, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 519 trường hợp không đeo khẩu trang nơi cộng cộng với số tiền là 104.400.000 đồng. Trong thời gian tới quận tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền để người dân có ý thức tốt hơn trong việc phòng chống dịch.

Còn đại diện Công an TP Hà Nội đề nghị phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào quần chúng, huy động mặt trận, các đoàn thể… thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép. Bởi trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, những người nhập cảnh trái phép đi qua địa bàn Hà Nội dự báo sẽ nhiều. Do đó các phường, xã và các địa phương cần tổ chức và thực hiện tốt điều này.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt toàn bộ các cán bộ chiến sĩ không chủ quan, lơ là, chủ động ứng phó với mọi tình huống phòng chống dịch bệnh trong điều kiện mới. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên không gian mạng. Công an TP cũng chỉ đạo công an các quận, huyện và thị xã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đảm bảo tốt hình an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, đối với 5 trường hợp nhập cảnh trái phép vào quận Hoàng Mai trước đó, bước đầu xác định đây là 5 công dân Trung Quốc. Những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực Bằng Tường (Trung Quốc) về Hà Nội bằng 2 xe ôtô. Hiện tại Công an TP đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ 2 chiếc xe chở 5 công dân này. Cả 5 công dân nhập cảnh trái phép đều đang được cách ly tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 9-1, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 1 trường hợp người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc chưa thực hiện khai báo tạm trú trên địa bàn quận Cầu Giấy và 2 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước lưu trú trên địa bàn Thanh Trì và Hoàng Mai. Cả 2 trường hợp này đã được lập hồ sơ để cách ly theo quy định. Đồng thời, Công an TP cũng phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh trông giữ 49 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đơn vị đang lập hồ sơ để trục xuất 49 trường hợp này về nước.