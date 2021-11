Theo kết luận thanh tra, đối với nội dung công tác quản lý, điều hành ngân sách, việc lập dự toán chi một số chính sách an sinh xã hội, thanh tra kết luận chưa bám sát thực tế, dẫn đến phải hủy dự toán, làm ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh. Năm 2019 hủy dự toán với số tiền hơn 7 tỉ đồng, năm 2020 hủy dự toán trên 13 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên

Phân bố kinh phí cho một số trường dân tộc nội trú năm học 2017-2018 chưa phù hợp, dẫn đến năm 2020 phải cấp bù kinh phí chi trả tiền dạy tăng giờ cho giáo viên với số tiền hơn 184 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đối với các đơn vị trực thuộc có nội dung chưa chặt chẽ, dẫn đến một số tồn tại trong sử dụng ngân sách ở một số đơn vị chưa được phát hiện để xử lý kịp thời.

Việc sử dụng ngân sách của Sở GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc còn thanh toán một số nội dung sai quy định như thanh toán công tác phí sai quy chế chi tiêu nội bộ; thanh toán nghỉ phép trùng ngày đi công tác, không có giấy nghỉ phép; thanh toán tiền ôn thi tốt nghiệp trùng ngày đi công tác; chi vượt định mức lưu trú; chi sai định mức làm thêm giờ, hóa đơn tiếp khách sai niên độ; thanh toán trùng giấy đi công tác, vượt số ngày theo quyết định. Qua thanh tra phát hiện chi sai số tiền 57 triệu đồng.

Công tác quản lý dự án đầu tư còn một số khuyết điểm, hạn chế trong lập, thẩm tra, thẩm định dự toán công trình một số hạng mục không chính xác, dẫn đến tính sai khối lượng, quá trình nghiệm thu, thanh toán không phát hiện ra sai sót, dẫn đến thanh toán sai với số tiền 170.569.000 đồng.

Đơn cử như dự án Trường THCS Và THPT Quyết Tiến (huyện Tủa Chùa) do Công ty Cổ phần xây dựng Điện Biên làm chủ đầu tư dự toán sai phạm hơn 30 triệu đồng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn do Liên danh thủy lợi thủy điện Huy Hoàng làm chủ đầu tư dự toán sai phạm hơn 42 triệu đồng...; công trình nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT huyện Mường Nhé do Công ty TNHH Sơn Nhị Điện Biên làm chủ đầu tư dự toán sai phạm hơn 13 triệu đồng, các hạng mục giếng khoan, máy bơm cao áp mới đưa vào sử dụng được 2 tháng đã bị hỏng không sử dụng được.

Các hạng mục phụ trợ trường THCS và THPT Quải Tở, huyện Tuần Giáo hiện trạng tuyến kè xây đá hộc và rãnh thoát nước có chiều dài 15 m bị đứt gãy, sụt đổ, phần ốp mái đá hộc bị sụt, lún gây nguy hiểm khu vực vệ sinh và sinh hoạt của học sinh.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng và yêu cầu đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

"Những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD-ĐT, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp là chủ tài khoản của Văn phòng Sở GD-ĐT và là người quyết định phân bổ, giao dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo quy định…" - Kết luận thanh tra nêu rõ.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng xác định, tồn tại hạn chế trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm ông Triệu Đình Ven, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT; vi phạm trong công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2021 thuộc trách nhiệm ông Vũ Xuân Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; vi phạm trong việc phân bổ, thẩm tra quyết toán thu, chi cho các đơn vị trực thuộc, tham mưu Giám đốc Sở trong quản lý, điều hành ngân sách, đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm ông Trịnh Mạnh Cường, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính…

Về biện pháp xử lý, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị Sở GD-ĐT tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 227 triệu đồng.