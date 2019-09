Ngày 17-9, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ 10 đối tượng để làm rõ hành vi tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn. Bước đầu công an đã tạm giữ 9 xe "độ" để làm rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, trên tuyến đường Hùng Vương - Quốc lộ 50 (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép. Cùng lúc này, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố Trung Lương, phường 10, TP Mỹ Tho) cũng có một nhóm thanh thiếu niên đang đua xe trái phép, mỗi nhóm có khoảng 60 đối tượng.

Mốt số "nài" xe bị tạm giữ

Công an TP Mỹ Tho đã triển khai lực lượng để ngăn chặn và truy bắt các đối tượng. Kết quả, lực lượng Công an bắt giữ 7 xe "độ", 2 đối tượng đua xe, 8 đối tượng cổ vũ. Ngoài ra, kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng ở xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, lực lượng Công an còn phát hiện và tạm giữ thêm 2 xe "độ". Các xe "độ" tạm giữ là các phương tiện bị thay đổi hình dáng, máy…

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai cư ngụ ở khu vực Gò Công và ngoài TP Mỹ Tho. Các đối tượng hẹn nhau qua mạng xã hội để so tài đua xe.