Ngày 7-7, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021.



Theo đó, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội giữ nguyên như năm học 2019-2020 (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao). Việc giữ nguyên này nhằm chia sẻ với những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện chi trả của phụ huynh hiện nay.

Tại kỳ họp, nhiều nghị quyết khác liên quan đến việc thu hồi đất; di dời cơ sở chăn nuôi; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức… cấp xã phải nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính; quy định về nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP...

* Cùng ngày, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục với phiên thảo luận nhiều vấn đề tồn đọng của thành phố. Trong đó, các đại biểu chủ yếu đề cập tới vấn đề thi hành án trong vụ việc liên quan sân vận động Chi Lăng và vụ liên quan Phan Văn Anh Vũ.

Ông Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng, cho biết đối với vụ án Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh, số tiền phải thi hành án là hơn 8.000 tỉ đồng, trong đó tài sản gồm khu phức hợp sân vận động Chi Lăng và khu đất 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng. Riêng vấn đề thi hành án sân Chi Lăng là không thực hiện được vì đây là tài sản chưa có pháp lý rõ ràng.

Đối với vụ án của Phan Văn Anh Vũ, ông Thu cho hay cục được ủy thác thi hành án thu hồi 4 khu đất nằm ở 4 quận của TP Đà Nẵng. Hiện nay, 3 khu đất đã xác minh được và dự kiến sẽ giao cho UBND TP Đà Nẵng vào tháng 7 này gồm: 16 Bạch Đằng (quận Hải Châu), 319 Lê Duẩn (quận Thanh Khê), vệt đất thuộc dự án du lịch ven biển với diện tích hơn 15.000 m2 ở quận Ngũ Hành Sơn.

Riêng đối với khu đất hơn 3.000 m2 ở quận Sơn Trà đang được Trường Mầm non ABC thuê và hoạt động, ông Thu cho hay có nhiều vướng mắc do bản án chỉ tuyên giao quyền sử dụng đất mà không đề cập đến tài sản trên đất. Đối với khu đất này, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng sẽ họp để tháo gỡ, nếu vượt tầm sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền.