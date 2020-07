Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 11-7, thi thể em Ch. được phát hiện dưới mương nước dọc Tỉnh lộ 11C qua xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Cách đó chừng 500 m, chiếc xe đạp của em Ch. cũng được tìm thấy trên bờ trong tình trạng vẫn dựng chân chống.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Thi thể em Ch. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở xã Phong An để thực hiện công tác điều tra. Em Ch. là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đóng tại xã Phong An. Vào sáng 10-7, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại trường thì lớp em Ch. không tổ chức đi chơi nên các học sinh tự về nhà. Tuy nhiên, em Ch. mất tích kể từ đó cho đến khi thi thể được tìm thấy.