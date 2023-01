Chiều 27-1, Thiếu tá Đỗ Thành Đạt, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã hỗ trợ đưa 3 bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì hết tiền về lại Bà Rịa - Vũng Tàu.



Theo ông Đạt, sáng 27-1 (mùng 6 Tết Nguyên đán), trong lúc làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa và người đi đường về việc có 3 bà cháu mang ba lô đi bộ ở khu vực nghĩa trang Thị trấn La Hà cần được giúp đỡ, nên mời về trụ sở Công an thị trấn La Hà.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đưa cụ bà lên xe về lại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CSGT cung cấp

Tại đây, bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết mình đang trên đường từ Đà Nẵng về lại Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng vì hết tiền nên bị nhà xe bỏ lại giữa đường.

Theo lời bà Mai, trong Tết, bà dẫn theo cháu nội Phạm Văn Long (11 tuổi) và Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi) đi xe khách ra TP Đà Nẵng thăm người thân. Lúc đi bà chỉ nhớ địa chỉ của người thân mà không liên lạc được. Khi ra đúng địa chỉ ở TP Đà Nẵng mới hay người thân đã bán nhà từ nhiều năm trước.

"Khi đón xe về lại Bà Rịa - Vũng Tàu, đến đoạn nghĩa trang Thị trấn La Hà, nhà xe hỏi tiền nhưng bà cháu chúng tôi không có nên họ bỏ lại giữa đường. Đêm hôm qua, ba bà cháu phải vật vạ tá túc ở hiên nhà dọc đường. Đến sáng hôm nay, không có tiền đón xe nên ba bà cháu phải đi bộ về nhà, ai nấy đều mệt mỏi" - thiếu tá Đạt cho biết.



CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 3 bà cháu. Ảnh: CSGT cung cấp

Để chắc chắn thông tin, CSGT Quảng Ngãi đã xác minh ở Bà Rịa - Vũng Tàu và biết thêm con trai bà Mai mất trên biển, còn con dâu cũng đã qua đời vì ung thư. Hai cháu nội mồ côi, ở với bà sau khi ba mẹ mất.

Khi biết hoàn cảnh đáng thương của bà Mai, CSGT Quảng Ngãi đã hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt và tặng 3 triệu đồng để 3 bà cháu làm lộ phí; đồng thời liên hệ với nhà xe chạy tuyến Quảng Ngãi - Bà Rịa - Vũng Tàu và chở 3 bà cháu ra đến điểm đỗ xe.

Theo lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp Tết, ngoài bảo vệ an toàn cho bà con đi lại, lãnh đạo công an tỉnh còn chỉ đạo trong lúc làm nhiệm vụ phải quan sát, hỗ trợ hết mình đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng tiếp tế lương thực, nước uống cho những trường hợp cần giúp đỡ.