Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 18-5, trên đường Phạm Văn Đồng (Quốc lộ 14, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu làm một nữ công nhân tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ công nhân tử vong

Xe lu chèn chết thi thể nữ công nhân

Vào khoảng thời gian trên, công nhân của Công ty CP quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai đang thi công sửa chữa, nâng cấp mặt đường Phạm Văn Đồng. Lúc này, một chiếc xe lu bánh lốp (loại dùng lu khi thảm nhựa mặt đường), do tài xế Trần Trung Thanh (SN 1983) điều khiển đi lùi đã tông vào nữ công nhân là chị Võ Thị Ánh My (SN 1983) đang đẩy xe rùa chở vật liệu. Cú tông làm chị My nằm kẹt dưới bánh xe tử vong tại chỗ.

Chiếc xe lu tông làm một nữ công nhân tử vong

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT – Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, điều xe cẩu đưa xe lu ra vị trí khác để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo những công nhân có mặt tại hiện trường, chị My là công nhân thời vụ, mới đi làm được ít ngày.