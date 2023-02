Cảng Tân Cảng - Phú Hữu nằm tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức. Trên đường bộ, Cảng Tân Cảng - Phú Hữu kết nối với đường Vành đai 2 và cao tốc TP HCM – Long Thành - Dầu Giây thông qua đường Nguyễn Duy Trinh và đường Nguyễn Thị Định (qua cảng Cát Lái). Mỗi ngày có trên 3.000 lượt phương tiện ra vào cảng. Do đó, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ra vào cảng luôn được lực lượng chức năng quan tâm, triển khai bảo đảm hiệu quả.