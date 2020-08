Vào lúc 8 giờ sáng ngày 14-8, tại Trung tâm hội nghị 25B TP Thanh Hóa, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư lệnh - Quân khu 4 tổ chức Lễ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu.



Dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa có ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành trung ương, cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban Tổ chức lễ tang tại Thanh Hóa; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Phó Trưởng ban và 30 cán bộ đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương làm thành viên Ban tổ chức lễ tang.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4… đã có vòng hoa và dâng hương kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn vào viếng đầu tiên.

Sau đó, đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa do ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu; đoàn của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh dẫn đoàn; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... vào dâng hương, kính viếng.

Hình ảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa sáng nay 14-8:

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa

Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4... chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Clip chuẩn bị Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa

Ông Nguyễn Xuân Thắng viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tiếp đến là đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa do ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, làm trưởng đoàn vào viếng

Các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu