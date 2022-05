Sáng 29-5, khi biết thông tin đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dẫn đầu lên kiểm tra tình sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô trên địa bàn xã Châu Hồng, hàng trăm người dân ở xã miền núi này đã có mặt. Lúc đoàn công tác vào kiểm tra khu vực khai thác khoảng sản của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang, hàng trăm người dân đã kéo đến đòi đi vào khu vực hầm khai thác quặng của đơn vị này. Lực lượng chức năng đã có mặt ngăn người dân, để đoàn công tác làm việc.



Đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dẫn đầu lên kiểm tra tình trạng sụt lún tại xã Châu Hồng. Ảnh: Facebook

Trước đó, sáng ngày 27-5, sau tiếng nổ lớn, 1 hố sâu xuất hiện tại gia đình chị Lê Thị Nga (trú tại bản Na Hiêng, xã Châu Hồng) có đường kính rộng gần 8 m ngay dưới phòng ngủ của gia đình. Gia đình chị Nga tháo chạy ra ngoài, nhờ hàng xóm tới di chuyển tài sản tới nơi an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, rất đông người dân xã Châu Hồng kéo đến nơi khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang để đi vào bên trong đường hầm yêu cầu dừng việc khai thác nước ngầm.

Người dân kéo vào khu vực hầm khai thác quặng để phản đối. Ảnh: Facebook

Được biết, mới đây Công ty CP Tân Hoàng Khang ở khối 17, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An vừa bị xử phạt hơn 276 triệu đồng vì vi phạm khai thác khoáng sản.

Theo báo cáo mới nhất của UBND xã Châu Hồng, đến nay đã có đến 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ, hàng chục "hố tử thần". Trụ sở xã Châu Hồng, trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng bị tình trạng tương tự.

Xã Châu Hồng được xem là thủ phủ khoáng sản với 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, bao gồm 5 doanh nghiệp khai thác quặng, 7 doanh nghiệp khai thác đá. Nhiều người dân cho rằng nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" là do việc khai thác khoảng sản làm cạn kiệt nguồn nước ngầm.

Hàng loạt "hố tử thần xuất hiện tại xã Châu Hồng khiến người dân hoang mang.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 27-5, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản cầu UBND huyện Quỳ Hợp chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tạm dừng ngay các hoạt động khai thác và sử dụng nước ngầm của các dự án liên quan trên địa bàn xã Châu Hồng. Tăng cường kiểm tra, theo dõi và có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Sụt lún khiến nhà một hộ dân xã Châu Hồng bị nứt.

UBND tỉnh Nghệ An phê bình Sở NN-PTNT trong việc chậm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý; yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-6-2022.