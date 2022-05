2 ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh hoa hậu Giáng My tạo dáng, ngồi trên nóc một ngôi nhà cổ ở Khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khiến dư luận xôn xao.



Đây là một trong số các hình ảnh mà hoa hậu trên cùng ê-kip của mình chụp tại TP Hội An. Hình ảnh người đẹp 51 tuổi, có biệt danh "hoa hậu Đền Hùng" ngồi trên nóc nhà cổ do chính cô đăng tải trên Facebook của mình.

Hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An bị chỉ trích gay gắt Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đưa ra lời chỉ trích, phê phán gay gắt bởi việc leo lên nóc nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm là hành động xâm hại di tích nghiêm trọng, bị chính quyền địa phương nghiêm cấm. Trước đây, nhiều trường hợp leo lên nóc nhà cổ Hội An quay phim, chụp ảnh đã bị chính quyền địa phương xử lý.

Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, một nhà thiết kế nổi tiếng có kế hoạch tổ chức show diễn thời trang ở phố cổ Hội An sắp tới. Để quảng bá show diễn cũng như giới thiệu hình ảnh đô thị cổ Hội An đến với công chúng, mới đây, nhà thiết kế này mời hoa hậu, người mẫu về Hội An để chụp ảnh, quay clip. Sau khi phát hiện hình ảnh này trên mạng xã hội, cơ quan chức năng TP Hội An đã yêu cầu gỡ bỏ, cam kết không tái phạm.

Giáng My sinh năm 1971. Năm 1992, cô tham gia và đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng khi đang là sinh viên. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức 1 lần duy nhất và 30 năm qua Giáng My vẫn chưa có người kế vị.