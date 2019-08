Sáng 24-8, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn thiêu rụi 2 ki ốt buôn bán của gia đình ông Đỗ Văn Sơn (55 tuổi, ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).



Ngọn lửa bùng cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút khuya 23-8, ngọn lửa bốc cháy tại 1 trong 3 ki ốt để buôn bán các mặt hàng phục vụ cho nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày của gia đình ông Sơn.

Nhận được tin báo, Công an Thị xã Buôn Hồ phối hợp cùng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do cửa hàng của gia đình ông Sơn kinh doanh nhiều mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Vào thời điểm hỏa hoạn cả gia đình ông Sơn đang ngủ nhưng kịp thoát ra ngoài

Đến khoảng 3 giờ sáng nay, ngọn lửa đã được dập tắt, không cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, 2 trong 3 ki ốt của gia đình ông Sơn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình ông Sơn đang ngủ bên trong ki ốt, nhưng đã kịp thời tháo chạy được ra ngoài.