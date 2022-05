Sáng 1-5, Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Tài (36 tuổi; ngụ phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Bị can Huỳnh Tài

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cha của Tài là Huỳnh Tiến (70 tuổi, ngụ cùng địa phương). Cả hai cha con Tiến và Tài cùng bị khởi tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại Khoản 2, Điều 109 Bộ Luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2019, bị can Tài tham gia tổ chức phản động, khủng bố mang tên "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Sau đó, Tài lôi kéo cha ruột mình cùng tham gia tổ chức này.

Toàn cảnh đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Huỳnh Tài (áo trắng góc trái ảnh) và Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tiến (áo trắng góc phải ảnh).

Qua khám xét nơi ở, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thu giữ được nhiều ổ cứng, USB, thẻ nhớ, điện thoại... và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vụ án.