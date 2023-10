Ngày 31-10, Ban Thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là đại diện tiếp theo (sau TP Hà Nội) của Việt Nam chính thức là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.



Theo đó, Hội An được công nhận thành viên của mạng lưới trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, còn Đà Lạt được công nhận thành viên trong lĩnh vực âm nhạc.

Nghề thủ công mỹ nghệ ở Hội An

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO được thành lập năm 2004 với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các thành phố đã được công nhận sáng tạo, coi đây là một yếu tố chiến lược phục vụ phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.

Tính đến năm 2022, Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO có 295 thành phố thành viên đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2023, qua quá trình thẩm định hết sức chặt chẽ của Ban Thư ký và các thành phố thành viên về hồ sơ và các hoạt động thực tiễn của Hội An, Đà Lạt, Ban Thư ký Mạng lưới thành phố sáng tạo đã công bố 2 thành phố của Việt Nam chính thức là thành viên mạng lưới này.

Lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh mới, hấp dẫn cho Hội An. Để thực hiện cam kết đối với mạng lưới, Hội An sẽ cụ thể hóa kế hoạch hành động thực hiện sáng kiến cũng như kết nối các chính sách của thành phố nhằm thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa sáng tạo liên quan.

Dự kiến, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 1-11, Hội An sẽ tổ chức diễu hành chào mừng sự kiện trên, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.