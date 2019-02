Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Nắm lấy cơ hội vàng

23/02/2019 05:31

Ngày 22-2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27 và 28-2. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và một số bộ, ngành liên quan.



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá công tác chuẩn bị về an ninh, vật chất, hậu cần, Trung tâm báo chí quốc tế đang được triển khai quyết liệt, khẩn trương với sự vào cuộc và phối hợp tích cực của tất cả các bộ, ngành liên quan. Phó Thủ tướng khẳng định việc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019; thể hiện sinh động chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các vấn đề khu vực và quốc tế. Việc tổ chức thành công hội nghị góp phần quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Hà Nội - thành phố vì hòa bình. Đây cũng là cơ hội vàng quảng bá điểm đến thuận lợi cho thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và trao đổi văn hóa đa dạng, đậm bản sắc Việt Nam.

Trung tâm báo chí đang được hoàn thiện để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - TriềuẢnh: HUY THANH

Nhấn mạnh thời gian từ nay tới khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều còn rất ngắn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, trong đó công tác an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo đảm tuyệt đối; công tác lễ tân phải bảo đảm chu đáo, trọng thị, tinh thần là hỗ trợ, bảo đảm thuận lợi tối đa cho hai đoàn đàm phán gặp gỡ, trao đổi, làm việc tại Việt Nam đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền, báo chí phải tạo điều kiện tối đa cho phóng viên quốc tế đến Việt Nam đưa tin về hội nghị và các hoạt động song phương nhân dịp này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đến thời điểm này đã có 2.600 phóng viên quốc tế đăng ký đến Việt Nam. Về cơ bản, công tác chuẩn bị đã triển khai theo đúng tiến độ, hai nước Mỹ - Triều Tiên đều đánh giá cao, cảm ơn công tác chuẩn bị của Việt Nam. Cụ thể các lĩnh vực an ninh, lễ tân đã được phía Việt Nam phối hợp chuẩn bị chặt chẽ với hai nước Mỹ - Triều Tiên để có phương án cụ thể. Đặc biệt, công tác an ninh có nhiều phương án khác nhau về bảo vệ, chống cháy nổ, các phương án dự phòng, phương án bảo đảm an ninh trong di chuyển, an ninh, an toàn mạng internet… Rất nhiều khâu, công việc đã được triển khai. Về lễ tân cũng vậy, từ địa điểm họp, khách sạn nơi ở, lễ tân đưa đón trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Về công tác thông tin báo chí, Việt Nam đã chuẩn bị tốt hạ tầng cho trung tâm báo chí, tạo điều kiện cho phóng viên quốc tế vào Việt Nam tác nghiệp; triển khai hệ thống thông tin mạng để có thể đưa thông tin sớm và nhanh tới phóng viên báo chí nước ngoài. Cho đến nay, cơ bản đạt tiến độ đề ra, được hai nước đánh giá cao.

Trong ngày 22-2, đường phố Hà Nội đã được trang hoàng chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Trên nhiều tuyến phố, quốc kỳ của ba nước Mỹ, Triều Tiên và Việt Nam được treo bên nhau, nhiều tấm banner cỡ lớn, cụm pano, mô hình được dựng lên để quảng bá cho sự kiện đặc biệt quan trọng...

Các công nhân cũng đang gấp rút trang trí cờ hoa, thảm lại mặt đường, tăng cường hệ thống chiếu sáng, cây xanh tại các tuyến phố chính, đặc biệt là khu vực sân bay Nội Bài - đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân, xung quanh hồ Gươm và các khu vực khách sạn lớn. Nhiều phóng viên quốc tế tập trung ở nhà khách Chính phủ và các địa điểm quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, như khách sạn Metropole, khách sạn Melia, khách sạn Nikko… để chờ đón các phái đoàn Mỹ - Triều đến tiền trạm. Nhiều cửa hàng bán áo in hình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump rất đắt khách.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đây là cơ hội vàng mà ngành du lịch phải nắm lấy. Sau hội nghị, tổng cục sẽ xây dựng một số kế hoạch dài hơi như thực hiện một loạt hoạt động xúc tiến du lịch tại Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm gia tăng sự ảnh hưởng tích cực của sự kiện tại thị trường mục tiêu, thu hút thêm du khách quốc tế.



Dương Ngọc