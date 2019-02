Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội: An ninh thắt chặt tối đa

26/02/2019 07:44

Để bảo đảm an ninh khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội với sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Việt Nam đã triển khai công tác bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Sáng 25-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.



Tốt nhất, chu đáo nhất

Đây là lần thứ 3 Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị trong 2 ngày vừa qua. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng, Việt Nam sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt quan tâm đến Trung tâm Báo chí quốc tế (IMC), nơi 3.000 nhà báo trong và ngoài nước đưa tin về hội nghị. Ông yêu cầu công tác đón tiếp báo chí phải chu đáo với từng phóng viên, biên tập viên, thể hiện sự hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam. Xung quanh khu vực Trung tâm Báo chí quốc tế, Thủ tướng yêu cầu trang trí nhiều hơn các panô, áp phích quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa thủ đô Hà Nội và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Báo chí quốc tế vào ngày 25-2 Ảnh: Đức Tuân

Tiếp đó, Thủ tướng đã thị sát tại một số tuyến phố chính xung quanh hồ Hoàn Kiếm và kiểm tra việc trang trí tại khu vực bờ hồ, vườn hoa Lý Thái Tổ. Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội trang trí thêm hoa tươi, cây cảnh dọc theo các tuyến phố và khu vực bờ hồ; tăng cường các panô, áp phích về hội nghị bằng tiếng Anh tại tuyến đường chính, nhất là xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, khu vực Nhà hát Lớn.

Đánh giá đây là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội và các bộ, ngành liên quan cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất cho 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên và đoàn đại biểu hai nước đến Hà Nội.

Kiểm soát chặt ga Đồng Đăng

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thị sát công tác bảo đảm an ninh tại ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Nhiều xe bọc thép và lực lượng an ninh đã được tăng cường triển khai đồng bộ, thắt chặt an ninh tại khu vực xung quanh nhà ga.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, ngày 25-2, tại nhà ga đường sắt Đồng Đăng, an ninh được thắt chặt, báo chí hạn chế tác nghiệp.

Nhiều lớp an ninh từ ngoài trục đường lớn, trang bị vũ khí chốt chặn dày đặc. Càng gần đến khu vực ga Đồng Đăng, an ninh càng được tăng cường với nhiều lực lượng như quân đội, công binh, đặc nhiệm với vũ khí quân dụng và chó nghiệp vụ. Cùng lúc, một vành đai an ninh chừng 50 m được lập quanh ga.

Tại nhà ga, các tốp công nhân đang gấp rút trang hoàng lại nhà ga. Hàng trăm phóng viên quốc tế cũng như trong nước có mặt bên ngoài. Tuyến đường sắt liên vận Bằng Tường - Đồng Đăng - Hà Nội đang đứng trước dấu mốc lịch sử, khi lần đầu tiên đón một lãnh đạo Triều Tiên sang thăm Việt Nam bằng tàu hỏa. Đây là tuyến đường sắt liên vận duy nhất của Việt Nam có khổ ray 1.435 bảo đảm khớp với tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên.

Cuối giờ chiều, tuyến đường Bắc Sơn giao với đường Hữu Nghị vào cổng chính nhà ga Đồng Đăng dài hơn 1 km đã bị cấm tuyệt đối. Tại ngã ba Hữu Nghị - Bắc Sơn, lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động đã phong tỏa thành một hàng rào người ngăn các phương tiện rẽ vào con đường này. Ngoài các phương tiện làm nhiệm vụ, chỉ có người đi bộ mới được phép di chuyển vào trong khu vực trước cửa ga.

Hà Nội: Triển khai xe bọc thép đặc chủng

Sáng 25-2, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, máy móc hiện đại được huy động cho kế hoạch đặc biệt này. Công an Hà Nội đã huy động nhiều phương tiện hiện đại như Hummer H2 chống đạn, RAM 2.000 bọc thép… Trong công tác dẫn đoàn, đơn vị sử dụng nhiều loại phương tiện đặc chủng như: Camry Hybrid, Honda NC750X.

Ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ là một sứ giả hòa bình, coi nhiệm vụ lần này là vinh dự mà Đảng, nhà nước giao phó cho lực lượng công an. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu các đơn vị tham gia kế hoạch phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hội nghị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều khu vực và địa điểm ở Hà Nội, công tác bảo đảm an ninh đã được thắt chặt tối đa. Tại khách sạn Melia và JW Marriott - nơi đoàn Triều Tiên và Mỹ dự kiến lưu trú, nhiều lớp cảnh sát có vũ trang được bố trí; hàng rào thép hai lớp được dựng lên để kiểm soát người ra vào. Tại khu vực khách sạn Melia, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đưa chó nghiệp vụ kiểm tra an ninh vòng ngoài khách sạn. Lực lượng quân đội cũng tham gia công tác bảo đảm an ninh. Ngoài rà soát bom mìn tại khu vực bảo vệ, lực lượng an ninh có mặt ở hầu hết điểm cao ở khu vực trung tâm thành phố.

Mật vụ Mỹ cùng chó nghiệp vụ kiểm soát khách sạn JW Marriott Cùng ngày, các tuyến đường quanh khách sạn JW Marriott (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), nơi những chiếc siêu xe chống đạn The Beast (quái thú) của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đậu được kiểm tra nghiêm ngặt. Các lớp an ninh với nhiều lực lượng tinh nhuệ đã được bố trí ngoài và trong khách sạn, tuy nhiên mật vụ Mỹ vẫn dẫn chó nghiệp vụ đi lùng sục, đánh hơi khắp nơi. Chó nghiệp vụ thuộc đơn vị tinh nhuệ K-9 của mật vụ Mỹ thành lập năm 1977. Lực lượng chó nghiệp vụ K-9 theo tổng thống Mỹ tới bất kỳ quốc gia nào và có nhiệm vụ phát hiện chất nổ trên các tuyến đường mà tổng thống Mỹ đi qua. Ngoài khả năng phát hiện chất nổ tài tình, chó nghiệp vụ có thể lao đi với tốc độ 60-80 km/giờ và tung ra cú cắn hạ gục đối phương trong tích tắc.

Phóng viên quốc tế: Việt Nam chuẩn bị rất tốt Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 2.600 phóng viên quốc tế đăng ký tham dự đưa tin sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Các phóng viên quốc tế khẳng định công tác chuẩn bị của Việt Nam rất tốt, đồng thời nhận định Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này sẽ thành công tốt đẹp. "Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt công tác chuẩn bị. Mọi thứ tại IMC (Trung tâm Báo chí quốc tế) được sắp xếp rất chuyên nghiệp" - ông Lee Minh-yung, phóng viên của The Korea Times (Hàn Quốc), chia sẻ. Để được tham dự đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này, các phóng viên Hàn Quốc phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao - ông Lee nói thêm, đồng thời cho biết có khoảng 100 phóng viên Hàn Quốc sang Việt Nam đợt này. Phóng viên quốc tế đến Hà Nội tác nghiệp sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 Ảnh: Hoàng Triều Nói về việc Chính phủ Việt Nam mời phóng viên quốc tế tác nghiệp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tham quan miễn phí Hà Nội, Hạ Long và Ninh Bình, ông Lee khẳng định điều này "thật tuyệt vời" và ông sẽ rủ đồng nghiệp đi cùng để tìm hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam. Cùng quan điểm với ông Lee, phóng viên Chen Ke, từ Shenzhen Media Group (Trung Quốc) và phóng viên Yun Eun-sook, từ Aju News Corporation (Hàn Quốc), đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho sự kiện lần này. Sự thân thiện và hiếu khách của người Việt cũng là yếu tố gây ấn tượng đẹp với ông Chen và bà Eun-sook. "Mặc dù không biết nói tiếng Việt và không trực tiếp trò chuyện với người Việt, tôi có thể thấy được sự thân thiện và mến khách thông qua nụ cười và cử chỉ của họ" - bà Eun-sook chia sẻ. Cao Lực

Nhóm phóng viên