Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội: Sẵn sàng cho hội nghị về hòa bình

26/02/2019 07:15

Ngày 25-2, trong cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị diễn ra ở Trung tâm Báo chí quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, Việt Nam rất tự hào và đã nỗ lực chuẩn bị tốt nhất.



Có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

Ông Lê Hoài Trung nhìn nhận đây là sự kiện chính trị - ngoại giao quan trọng nhất trong năm 2019 của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam, nhân dân Việt Nam và TP Hà Nội mong muốn qua việc tổ chức sự kiện này thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam rất mong muốn đóng góp trực tiếp vào quá trình giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình và đối thoại.

Cũng qua dịp này, Việt Nam muốn tăng cường vai trò không chỉ của Việt Nam mà của cộng đồng ASEAN trong đời sống quốc tế hiện nay, giới thiệu về những thành tựu của quá trình đổi mới toàn diện trong nhiều thập kỷ qua, về đất nước, thủ đô Hà Nội có nhiều năm văn hiến, đặc biệt năm nay đúng 20 năm được nhận danh hiệu Thành phố vì hòa bình của UNESCO.

Đặc biệt, dịp này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm chính thức Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm có chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cao nhất của CHDCND Triều Tiên đến Việt Nam. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ rất quan trọng với lãnh đạo cấp cao Việt Nam để trao đổi về quan hệ song phương.

Trang trí đường phố chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thứ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ với thời gian chuẩn bị rất ngắn, nhưng công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế… đã được hoàn tất, chu đáo về tất cả các mặt. Đặc biệt, về công tác an ninh, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh Mỹ và Triều Tiên triển khai các phương án bảo vệ để bảo đảm an toàn cho các đại biểu trên các tuyến đường di chuyển, ở các địa điểm lưu trú, các địa điểm diễn ra hội nghị…

Trải nghiệm đặc sắc

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đến nay, có gần 3.000 phóng viên quốc tế từ trên 200 hãng thông tấn, báo chí quốc tế đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng gần 550 phóng viên Việt Nam đăng ký đến đưa tin về hội nghị.

Trong điều kiện phải bảo đảm điều kiện hoạt động cho số lượng phóng viên như trên, điều khó nhất của trung tâm báo chí là trong một diện tích hẹp có rất nhiều người tác nghiệp, việc bảo đảm tốc độ, không bị nghẽn là thách thức cho mạng viễn thông. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành TT-TT của Việt Nam khẳng định phóng viên trong và ngoài nước sẽ được bảo đảm WiFi với tốc độ ít nhất 5 MGB/s, quốc tế tối thiểu 3 MGB/s. Ngoài ra, gần 1.500 điểm truy cập internet cố định để kết nối với laptop, tốc độ tối thiểu 20 MGB/s… Tại trung tâm lắp đặt thêm 30 trạm phát sóng 2G, 3G, 4G, đồng thời bảo đảm truyền hình trực tiếp từ đây ra quốc tế… Bộ TT-TT cử 2 thứ trưởng phụ trách hạ tầng viễn thông và thông tin tuyên truyền để chuyên trách về sự kiện.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết đến nay TP đã hoàn thành toàn bộ công tác trang trí các đường phố, quanh trung tâm báo chí, nơi diễn ra hội nghị, nơi ở, nơi diễn ra cuộc gặp cấp cao. Đặc biệt, Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao nhiệm vụ chính bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác an ninh cho tất cả các hoạt động của 2 đoàn, hoạt động bên lề, trung tâm báo chí, các chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và gặp gỡ song phương của Tổng thống Donald Trump.

Năm nay kỷ niệm 20 năm được nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", chính quyền TP Hà Nội và người dân TP đang làm tất cả những gì để xứng đáng với sự vinh danh của UNESCO. "Với bề dày lịch sử trên 1.000 năm tuổi, có sự kết tinh giữa văn hóa Á Đông và văn hóa châu Âu, thủ đô Việt Nam sẽ là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm. Hy vọng các bạn phóng viên sẽ có thời gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc ở Hà Nội, lòng mến khách của người dân và hy vọng các bạn sẽ trở lại với Hà Nội sau sự kiện này" - ông Chung nói.

Hiệu quả và tiết kiệm Trước băn khoăn của phóng viên quốc tế về số tiền Việt Nam bỏ ra cho sự kiện này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết do sự kiện chưa kết thúc nên Việt Nam chưa có con số cuối cùng. Ông nhận định điều lớn nhất là công sức, tình cảm của nước chủ nhà, người dân Việt Nam dành cho sự kiện này và sự quan tâm nhất của Việt Nam đến thời điểm này là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, bảo đảm về lễ tân, đồng thời hiệu quả và tiết kiệm nhất đối với sự kiện.

Dương Ngọc