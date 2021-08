Theo một cán bộ công an, ngày đầu áp dụng khai báo di biến động dân cư, một số quận, huyện trên địa bàn TP HCM còn bị động khiến người dân tập trung đông ở các chốt kiểm soát. Trước đó, Công an TP HCM đã tuyên truyền rộng rãi đến các địa phương và người dân về việc triển khai phần mềm quản lý di biến động của người dân khi ra vào tất cả các chốt trên địa bàn TP. Thông tin cũng được đăng tải trên báo đài và truyền hình để người dân nắm được các bước để thực hiện.



Chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức sáng nay (15-8)

Công an các quận, huyện trên địa bàn TP cần phải tuyên truyền, chụp bảng hướng dẫn 5 bước hướng dẫn di biến động dân cư và cấp mã QR để người dân chủ động khai báo ở nhà trước, tránh tình trạng kẹt lại tại các chốt kiểm soát. Ở các bệnh viện cũng áp dụng hình thức này đã giảm thiếu được tình trạng người tập trung đông.

Người dân tập trung đôn tại chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp

Ngoài ra, công an các quận, huyện phải tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, loa kẹo kéo… cho những người dân không sử dụng Smartphone để họ nắm được thông tin về 5 bước thực hiện di biến động dân cư đã áp dụng.

Thực tế hiện nay nhiều người ra đường không sử dụng Smartphone hoặc sử dụng nhưng khi quét mã QR để khai báo thì không thành thạo, mất nhiều thời gian, gây ách tắc tại chốt kiểm soát. Do đó, ngoài việc tuyên truyền cho người dân quét mã QR để khai báo thông tin ở nhà thì 12 chốt kiểm soát và các chốt kiểm soát ở các quận, huyện nên dán mã QR cách chốt khoảng 5-10m để người dân khai báo, hạn chế tập trung đông ở hàng rào chốt kiểm soát.

"Do mới cập nhập nên một số quận, huyện và người dân còn lúng túng. Riêng 12 chốt kiểm soát do lực lượng CSGT giám sát đang làm rất tốt, hạn chế được tình trạng người tập trung đông tại chốt" – vị cán bộ công an cho hay.

Nhiều bạn đọc hiến kế về việc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP HCM cần tham mưu Giám đốc Công an TP chỉ đạo công an các quận, huyện phân công cảnh sát khu vực tuyên truyền rộng rãi đến người dân địa bằng bằng nhiều hình thức sử dụng các mạng xã hội Zalo, Facebook, phát tờ rơi… Tham mưu cho Sở TTTT báo cáo lãnh đạo Mobifone, Viettel tuyên truyền về mã QR và khai báo di biến động dân cư để người dân thực hiện.

TP nên chăng áp dụng chỉ cho phương tiện ra đường theo ngày chẵn – lẽ (không tính phương tiện của lực lượng thực thi nhiệm vụ). Ví dụ như phương tiện mang biển kiểm soát cuối số chẵn thì ra đường ngày chẵn, số lẽ thì đi ngày lẽ. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm những người ra đường không mang giấy tờ tuỳ thân và những giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp để lưu thông.

"Theo tôi, nếu thực hiện nghiêm những quy định này sẽ hạn chế được những ca FO ngoài cộng đồng", bạn đọc hiến kế.