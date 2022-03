Theo đó, chuyến bay số hiệu VN58 chở 288 người từ Warsaw - Ba Lan, trong đó có 63 trẻ em và 51 người cao tuổi; chuyến bay số hiệu VN68 chở 291 người từ Bucharest - Romania, trong đó có 75 trẻ em, 19 người cao tuổi, 12 phụ nữ mang thai và người bệnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Romania đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tổ chức đưa bà con ra sân bay, cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường về nước.



Một người Việt sơ tán khỏi Ukraine về nước trên chuyến bay từ Warsaw - Ba Lan xúc động trong giây phút gặp lại người thân ở sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Như vậy, sau 4 chuyến bay, trong đó 2 chuyến bay do Nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí và 2 chuyến bay do doanh nghiệp tài trợ, đã có trên 1.100 người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine được đưa về nước an toàn.

Tính đến 16 giờ ngày 12-3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận. Ngoài số người đã về nước, các cơ quan chức năng đang nỗ lực để sớm đưa người Việt ở Ukraine hồi hương trên các chuyến bay tiếp theo.