Hơn 3.400 trường hợp nhập viện do đánh nhau trong 5 ngày Tết

08/02/2019 08:06

Tại Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nhiều trường hợp do tai nạn, đánh nhau trong những ngày Tết

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 2-2 (28 Tết) đến sáng ngày 7-2 (mùng 3 Tết), các cơ sở y tế trên cả nước đã ghi nhận 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 1.820 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi.

Riêng ngày 6-2 (mùng 2 Tết) cả nước ghi nhận 734 trường hợp nhập viện do đánh nhau, trong đó số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 435 trường hợp (giảm 21% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018).

Trong số hàng trăm trường hợp nhập viện do "đụng chân, đụng tay" có 98 trường hợp được xác định do rượu/bia, có 97 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, và 1 trường hợp tử vong.

Cũng theo PGS Khuê, ghi nhận tại các cơ sở y tế sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 117 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 7.280 trường hợp, tương đương so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018. Số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.794 trường hợp, tăng 2,7 % so với cùng ngày Tết Mậu Tuất, chuyển tuyến trên điều trị 648 trường hợp. Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện là 21 ca, giảm 8 ca (28%) so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở y tế đã thực hiện đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.409 trẻ chào đời. Cùng đó, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện 2.416 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 55 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019, cả nước đã có 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại. Riêng ngày mùng 2 Tết có 18 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, tăng 10 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất.

Tại nhiều bệnh viện thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các cơ sở này ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do pháo tự chế. Cách đây ít ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn T. (25 tuổi, TP Hải Phòng), nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng do pháo nổ. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khoảng 18 giờ ngày 29-1, anh T. đang tự chế pháo nổ tại nhà thì bất ngờ gặp sự cố phát nổ. Sau tiếng nổ lớn, bệnh nhân bị cụt 2 bàn tay, vết thương vùng hàm mặt, chảy nhiều máu, được sơ cứu và chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng: Cụt bàn tay 2 bên, gãy hở xương hàm dưới, chấn thương ngực kín, dập nhu mô thùy trên hai phổi, bỏng rộng vùng ngực, nhiều vết thương nhỏ ở 2 chân.

Hình ảnh X quang cho thấy nạn nhân bị dập nát 1/3 dưới 2 xương cẳng tay - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu cắt cụt để ngỏ 1/3 giữa cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới, sau mổ phải điều trị tiếp tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Hiện tình trạng bệnh nhân đã giữ được tính mạng, tuy nhiên sẽ để lại di chứng nặng nề.

Những ngày qua, trên cả nước xảy ra nhiều sự cố thương tâm do tự sản xuất pháo nổ tại nhà. Tại các tỉnh Hà Tĩnh và Đồng Nai cũng xảy ra 2 vụ nổ do pháo tự chế khiến 2 người tử vong và 4 người khác bị thương trong đó có cả trẻ em.

N.Dung