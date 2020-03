Nhằm bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19), từ đầu tháng 2, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cùng với sân bay Vân Đồn đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và thống nhất quy trình đón tiếp người Việt Nam về từ vùng dịch. Sân bay Vân Đồn đã trang bị sẵn máy đo thân nhiệt đạt tiêu chuẩn quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, tiến hành kiểm soát thân nhiệt của cả hành khách từ các chuyến bay quốc nội. Ngoài ra, sân bay còn cung cấp miễn phí khẩu trang y tế tiệt trùng 4 lớp cho hành khách, tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực nhà ga sau mỗi chuyến bay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, đây không phải lần đầu tiên sân bay Vân Đồn đón các chuyến bay về từ vùng dịch Covid-19. Trước đó, sân bay Vân Đồn đã đón chuyến bay về từ Bắc Kinh và Vũ Hán hôm 1-2 và 10-2. Quy trình đón chuyến bay này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của kiểm dịch quốc tế, được dư luận cả nước đánh giá cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc đón các chuyến bay từ Hàn Quốc, ban lãnh đạo sân bay đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên trực khai thác 24/24 giờ để trong trường hợp có chuyến bay đột xuất về từ Hàn Quốc thì sân bay đều có thể đáp ứng 100% nhân lực, vật lực.

Do đã có kinh nghiệm từ việc đón các chuyến bay từ vùng dịch Trung Quốc nên các lực lượng chức năng tại sân bay đã phối hợp nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách và cả sân bay.