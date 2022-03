Chiều 1-3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại (TP Hội An). Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết đến giờ phút này, cơ bản đã thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả, trục vớt tàu. Các nạn nhân đã được chính quyền địa phương, bà con đùm bọc giúp đỡ.



Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ tại buổi họp báo

Trước mắt, địa phương sẽ liên hệ với các công ty để làm chính sách bảo hiểm cho các bị hại. Sau khi có kết quả điều tra chính thức, tỉnh Quảng Nam, TP Hội An sẽ tổ chức cuộc họp để giải quyết thấu đáo vấn đề liên quan, cố gắng không để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An đã có kiến nghị nạo vét luồng lạch, khảo sát luồng để đảm bảo an toàn tuyến cho tàu ra vào Cửa đại. Đồng thời, lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm cho các phương tiện khi có bão.

Nói về tính pháp lý của các phương tiện gặp nạn, Hội An đã thống nhất với Sở GTVT Quảng Nam để ban hành cụ thể phát triển tàu thuyền trên tuyến. Hiện nay, tại Hội An có khoảng 43 công ty đăng ký khai thác tuyến du lịch này. Đồng thời, Hội An quy định số thuyền, số ghế để đảm bảo không đưa quá nhiều người ra đảo Cù Lao Chàm.

"Sự cố vừa rồi hết sức đau thương, đáng tiếc. Cù Lao Chàm chắc chắn sẽ có nhiều khách tham quan trở lại. Mặc dù hôm qua hôm nay sự cố, nhưng vẫn có nhiều đoàn khách tiếp tục ra đảo" - ông Sơn nói.

Khách du lịch vẫn ra Cù Lao Chàm trên tàu SB trong ngày 1-3

Đồng thời, ông Sơn khẳng định hiện nay Hội An không cấm các tàu cao tốc SB xuất bến. "Không có cách gì dừng lại hết. Vì phương tiện đã sắm ra, đảm bảo các quy định. Khách đặt theo tour theo tuyến, nếu dừng lại thì thiệt hại về kinh tế của các doanh nghiệp. Việc tổ chức đưa khách ra đảo vẫn phải tiếp tục" - Chủ tịch UBND TP Hội An khẳng định.

TP Hội An sẽ họp với Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm để chấn chỉnh những nguyên nhân chủ quan như: lái thuyền chạy quá nhanh, lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hội An sẽ xử lý dứt khoát, ai không đảm bảo thì thay thế, về phương tiện sẽ nghiên cứu kĩ để tìm giải pháp kiến nghị cho phù hợp.

Về dư luận lo ngại tàu cải hoán chuẩn SB gây nguy hiểm, khiến hành khách mắc kẹt khi gặp nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết địa phương sẽ tiếp tục làm việc để có đánh giá, xem xét. Hiện giờ theo quy định các tàu này vẫn đáp ứng đủ điều kiện đăng kiểm. Sắp đến có phù hợp để sử dụng không thì phải chờ cơ quan chức năng đánh giá, đặc biệt là Bộ GTVT, Cục đăng kiểm quốc gia.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp báo

Quảng Nam sẽ tăng cường chấn chỉnh quản lý các chủ thuyền, phương tiện, người tham gia để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn. "Đây là sự cố, là nỗi đau của tất cả chúng ta. Cá nhân tôi, thời điểm vụ việc xảy ra đang trên đường công tác từ Singapore về nước. Nghe tin, tôi rất đau lòng, tôi đã khóc rất nhiều trên đường từ Hà Nội về Quảng Nam" - ông Thanh bày tỏ.

Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng, Phó thủ trường Thường trực cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi sự việc xảy ra, chiều 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường điều tra vụ việc. Hiện nay, công an đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện giao thông, làm việc với cơ quan chức năng điều hành tổ chức cho các ca nô đưa phương tiện xuất bến.

Chiếc ca nô bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Công an cũng đã làm việc với 3 thuyền viên gồm thuyền trưởng và các hành hành. Qua làm việc, kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc điều hành tàu du lịch, tất cả đều đầy đủ, được cơ quan cấp phép. Thuyền trưởng khai báo rằng trước khi tàu xuất bến được đồn biên phòng Cù Lao Chàm và Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ nhưng trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn nên tàu bị lật và chìm. Tất cả thuyền viên đều khai nhận sóng to đập vào mạn thuyền bên trái, nước tràn thuyền, lật úp dẫn đến tai nạn.

"Cơ quan CSĐT đang thu thập tất cả máy ra đa của tàu du lịch để làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu để xử lý các tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật" – ông Minh nói.