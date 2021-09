Lê Thị Vịnh (Phú Thọ); Nguyễn Lê Ngọc Hân, Nguyễn Minh Út, Lê Văn Cải, Nguyễn Bá Vũ, Đỗ Cung Minh Hằng, Trần Văn Tám, Đào Đình Tuấn, Nguyễn Hà Tiên, Bùi Hiển, Mai Đức Dũng, Nguyễn Thị Vân Anh, Lương Thị Hòa, Hạ Anh (TP HCM); Duy Tuyên, Nguyễn Huế, Phan Xuân Hậu (Nghệ An); Trịnh Phương Thanh, Nguyễn Văn Công, Phạm Thu Thủy, Chung Tiến Lực, Nguyễn Hồng Hà, Phan Thị Yến (Hà Nội); Lê Quang Huy, Trầm Thị Thủy Tiên (Tiền Giang); Ánh Dương, Trịnh Thị Hường (Thanh Hóa); Lê Thị Thu Thanh (Quảng Trị); Phương Trân (An Giang); Võ Sáu (Đà Nẵng); Kim Thu (Trà Vinh); Đặng Thị Hoa (Khánh Hòa); Trương Thị Thúy (Bình Định); Cao Xuân Vũ (Đồng Nai); Cao Minh Tèo (Cà Mau); Nguyễn Vân Hậu, Diệp Chí Hiếu (Lâm Đồng); Nguyễn Ngọc Nhật (Bình Dương); Nguyễn Thanh Thủy (Hải Dương); Việt Anh (Bắc Giang); Mai Thị Xí (Quảng Nam); Lê Văn Mai (Long An); Bùi Thị Kim Phượng, Phùng Văn Định, Lương Ngọc Anh, Mai Phương, Lê Thị Ngọc Lan, Hoài Phương, Phạm Quốc Việt, Huyền Trang Hồ, Khánh Hòa Hồ Đăng, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nhi Hoàng, La Bửu Dung, Cao Ngọc Hân (không rõ địa chỉ).