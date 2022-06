Sáng ngày 8-6, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Hóc Môn về các đề xuất và việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện này. Cùng tham dự có đại diện các Sở, ngành, Thanh tra TP.



Rất nhiều nội dung về quy hoạch, các khiếu nại tồn tại kéo dài, những dự án treo...được huyện Hóc Môn đề xuất Thành ủy, UBND TP và lãnh đạo các Sở, ngành tháo gỡ.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết để phát triển tương xứng với tiềm năng, huyện đã hoàn tất đề án "Đầu tư - Xây dựng huyện Hóc Môn thành thành phố trực thuộc TP HCM giai đoạn 2021-2030" và kiến nghị Thành ủy chấp thuận chủ trương xây dựng Đề án này.

Trong khi chờ đề án được phê duyệt, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư đến Hóc Môn sau hội nghị kêu gọi xúc tiến đầu tư, huyện Hóc Môn kiến nghị thành phố cùng các Sở, ngành xem xét sớm điều chỉnh các khu quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện thành khu quy hoạch đô thị, làm cơ sở triển khai lập và trình phê duyệt phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Ngoài ra, đề xuất điều chỉnh tăng quy mô dân số từ 650.000 người lên 1,2 - 1,5 triệu người; Định hướng bổ sung thêm các công trình công cộng, tiện ích xã hội cấp đô thị (y tế, bệnh viện, thương mại dịch vụ, vui chơi, giải trí..) gắn với công tác mời gọi đầu tư.

Dịp này, huyện Hóc Môn cũng đề xuất thành phố xem xét, thu hồi hơn 700 ha đất thuộc các dự án "treo", quy hoạch nhiều năm nhưng không thực hiện để bán đấu giá hoặc kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn.

Cụ thể là các dự án: Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Xuân Thới Sơn do Công ty cổ phần Khánh Đông làm chủ đầu tư; Dự án Khu dân cư Nhị Xuân, dự án Khu dân cư và Làng văn hóa Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) do Lực lượng Thanh niên xung phong làm chủ đầu tư, diện tích 199,9 ha; Dự án Khu công nghiệp Xuân Thới Thượng, diện tích khoảng 380 ha (xã Xuân Thới Thượng), do Công ty DIC làm chủ đầu tư; Khu đất 200 ha tại xã Xuân Thới Thượng, hiện do Công y cổ phần Delta thuê đất, hoạt động không hiệu quả.

Song song đó, nhiều vấn đề liên quan khiếu nại đất đai, kéo dài nhiều năm trên địa bàn huyện cũng được lãnh đạo huyện Hóc Môn đề xuất Bí thư Thành ủy tháo gỡ. Trong đó, dự án Khu dân cư Hoàng Hải (xã Bà Điểm) còn nhiều vướng mắc pháp lý khiến hàng trăm hộ dân chưa được cấp giấy tờ nhà, đất.

Tương tự, vụ việc 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở từ năm 2015 đến tháng 7-2016 cũng đang "treo" nhiều năm qua, huyện đề xuất thành phố xem xét có ý kiến đối với danh mục các vị trí điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn huyện, hướng dẫn việc khắc phục sau kết luận thanh tra.

rường hợp không thể hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch trước tháng 6-2022 thì đề xuất thành phố xem xét thống nhất trước danh mục các khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch ( nhất là các chức năng đất ở xây dựng mới) để tháo gỡ ngay các trường hợp nằm trong khu vực thuộc danh mục chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Riêng 135 phương án duyệt tổng thể mặt bằng, thiết kế hạ tầng kỹ thuật thực hiện tách thửa theo Quyết định 19/2009 và Quyết định 33/2004, huyện đề xuất UBND TP và Thanh tra TP quan tâm, xem xét, có hướng xử lý sớm.

"Huyện Hóc Môn cam kết nếu các Sở ngành đồng lòng hỗ trợ địa phương giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu năm, huyện sẽ giải quyết dứt điểm, tránh khiếu nại kéo dài gây bức xúc cho người dân", Chủ tịch huyện Hóc Môn cho biết.