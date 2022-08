Sách, báo Mỹ viết về những sự kiện này

Ngày 7-6-1964, Thời báo New York (The New York Times) đăng sự kiện chiếc máy bay phản lực do thám F8U Crusader đầu tiên bị bắn rơi tại Lào.

Trong cuốn “Lịch sử Sư đoàn 31” ghi: “Đại đội trưởng Hoàng Thế Quý chỉ huy đã dũng cảm chiến đấu, bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay F8U. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn rơi trên đất Lào”

Cũng trên thời báo này, ngày 22-11-1964, tiếp tục đưa tin từ Lầu Năm Góc: "Một máy bay phản lực khác của Mỹ bị bắn hạ khi đang bay do thám trên địa phận Lào". Bài báo thống kê lại các máy bay của Mỹ đã bị bắn rơi tại Lào, trong đó có đoạn miêu tả chi tiết về 2 chiếc máy bay hiệu F8U Crusader đã bị bắn rơi vào ngày 6-6 và 7-6-1964 và Charles F.Klusmann - phi công lái chiếc F8U ngày 6-6-1964 - đã bị bắt sống.

Trong cuốn sách "F-8 Crusaders vs Mig-17: Vietnam 1965-72" của Peter Marsky và cuốn "A Century of U.S Naval Intelligence" (Một thế kỷ tình báo Hải quân Hoa Kỳ) của tác giả Wyman H.Packarrd cũng đã ghi lại các sự kiện này.