Kẻ cướp tiền, đánh đập dã man cậu bé bán vé số khai gì?

17/07/2019 10:46

Sáng 17-7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã chuyển đối tượng Nguyễn Quý (SN 1994; ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng hồ sơ vụ việc lên Phòng Cảnh sát Hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.



Đối tượng Nguyễn Quý tại cơ quan điều tra

Theo đại tá Dũng, sau khi bắt Quý, công an thu giữ trên người đối tượng này 170.000 đồng, một cuốn sổ dò vé số và 1 tờ vé số. Số tiền cướp được còn lại Quý khai rằng dùng để đánh xóc đĩa, uống cà phê hết.

Quý là người bị thiểu năng trí tuệ, nói ngọng câu được câu mất, không biết chữ nên công tác lấy lời khai gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Nam đang mời cán bộ của Trung tâm câm điếc Nguyễn Đình Chiểu (TP Đà Nẵng) vào phiên dịch giúp trong quá trình lấy lời khai được rõ hơn.

Video: Cháu Linh kể lại sự việc mình bị đánh đập, cướp tiền

"Ban đầu, cơ quan điều tra nhận định có thể do cháu bé không đưa tiền nên đối tượng bẻ gãy tay nhưng tại công an, Quý khai rằng đã dùng 2 đoạn cây để đánh cháu bé. Có thể do đối tượng ra hiệu đưa tiền mà cháu bé không nghe nên đánh. Bây giờ phải chờ cán bộ của trung tâm câm điếc vào hỗ trợ để lấy lời khai rõ hơn" – đại tá Dũng nói và cho biết Quý là đối tượng thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương, thuộc diện công an quản lý.

Trong diễn biến khác, Bác sĩ Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, cho biết sức khỏe của cháu Nguyễn Văn Linh (SN 2006; ngụ xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cháu vẫn còn có dấu hiệu hoảng sợ, lo lắng sau khi bị đánh. Ông Long cho hay đơn vị sẽ chịu toàn bộ chi phí ăn ở, điều trị cho cháu Linh.

Cháu Linh tranh thủ đi bán vé số giúp ba mẹ bị kẻ cướp đánh gãy tay

Được biết, hoàn cảnh của cháu Linh rất bi đát. Cha mẹ Linh cùng bị bệnh tâm thần và cùng đi bán vé số mưu sinh. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh đi bán vé số phụ giúp gia đình thì không may gặp nạn.

Trong ngày 16-7, sau khi vào viện thăm con, ba mẹ Linh đều phải ra nhà để trả vé số cho đại lý nên cháu Linh phải nằm viện một mình. Nhìn cảnh cậu bé thân hình nhỏ thó, nằm trơ trọi một mình trên chiếc giường bệnh, lâu lâu lại cựa mình đau đớn vì những đòn roi mà kẻ cướp đã giáng vào cơ thể em khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng...

Kết quả chụp phim cho thấy cánh tay của Linh bị gãy phải bó bột

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 10 giờ sáng 15-7, cháu Linh đang đi bán vé số ở thị xã Điện Bàn thì Quý chạy xe máy trờ tới, dụ dỗ rằng có người vừa trúng vé số độc đắc và kêu cháu Linh lên xe để y chở đi xin tiền.

Tin lời, cháu Linh lên xe thì bị Quý chở vào khu rừng keo vắng người đánh đập khiến cậu bé 13 tuổi bị gãy tay, toàn thân bầm dập. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt được thủ phạm.

Tin-ảnh: Tr.Thường