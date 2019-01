Kẻ giết trăn quý, uống máu khoe Facebook bị bắt vì chở "hàng nóng"

14/01/2019 17:24

Ngày 14-1, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận vừa phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện một xe ô tô do đối tượng Võ Hoàng Quang (36 tuổi, ở thôn Hoàng Đàm, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển chở theo vũ khí nóng.



Đối tượng Quang từng đăng Facebook khoe mình giết trăn quý

Trước đó, khoảng 20 giờ, ngày 13-1, khi đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an Quảng Bình đón dừng xe ô tô mang BKS: 73C-080.80 do Võ Hoàng Quang điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe Quang chở nhiều loại vũ khí nguy hiểm, gồm: 1 khẩu súng tự chế bắn đạn chì; 1 hộp dựng 52 viên đạn chì, 2 còng số 8 bằng kim loại; 5 dao kiếm các loại, một quả mìn tự chế và một đoạn dây cháy chậm…

Võ Hồng Quang tại cơ quan công an

Công an huyện Lệ Thủy đã tạm giữ đối tượng, lập biên bản thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, hồi tháng 8-2018, Võ Hoàng Quang từng bị Hạt kiểm lâm Huyện Lệ Thủy mời lên làm việc vì đăng hình mình uống máu trăn gấm quý hiếm trên trang Facebook cá nhân. Sau nhiều ngày mời lên làm việc, Võ Hoàng Quang không hợp tác và kiểm lâm không xử lý được đối tượng này.





Hoàng Phúc