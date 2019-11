Dự án kè và đường giao thông dọc hói (kênh) Rột qua thôn Trung Đông, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) do UBND xã Phú Thượng làm chủ đầu tư có tổng kinh phí gần 1,7 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Vào cuối năm 2018, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) đã thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình này do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Hưng tư vấn giám sát, thiết kế.



Một điểm nứt tạo ra khe hở khá rộng

Theo đó dự án gồm hạng mục kè dài 161 m; thân cao từ 1,7-2,2 m, đỉnh rộng 0,5 m; móng cao 0,4 m, rộng 1,5-1,67 m; kè có kết cấu bê tông đá với mác M150. Hạng mục đường giao thông cạnh kè thiết kế bê tông nông thôn loại C, mác M250, dài 243 m, rộng 3 m, dày 18 cm.

Sau khi trúng thầu, khoảng đầu tháng 8, Công ty CP tư vấn và xây dựng An Phát có trụ sở ở xã Phú Thượng đã bắt đầu thi công. Hơn một tháng sau, hạng mục kè đã được thi công hoàn tất, nền đường giao thông cũng được đổ đất và đầm chặt. Vậy nhưng khoảng gần 2 tháng trở lại đây, công trình bất động, hạng mục bê tông nền đường chưa được thi công. Đặc biệt hạng mục kè ở một số đoạn xuất hiện vết nứt gãy.

Một đoạn kè bị lệch ra ngoài so với khi vừa thi công

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn kè dài chừng 15 m từ cây sung nhô ra mặt nước trở vào có đến 5-6 điểm nứt từ dưới chân kè kéo lên tận bề mặt, tạo ra khoảng hở từ 2-3 cm; một số điểm nối bị chệch nhau, kè bị đẩy lệch ra bờ sông. Và ai đó đã lấy xi măng, tấm ván bôi trét, che đậy lại ở một số vết nứt.

Kè bị nứt ngang từ dưới thân đập lên

"Khi mới thi công xong đoạn kè này thẳng, không bị ngã ra hói hơn 10 cm như vậy đâu. Ở đoạn kè đối diện nhà tôi được thi công trước, họ có đóng cừ dày, sau đổ chân rồi mới thân kè nên đảm bảo, không nứt. Càng vào trong thì quá tệ. Bây giờ nứt và bị lệch ra vậy thì chúng tôi rất lo lắng về chất lượng công trình" – ông Lê Văn Phụng, trưởng thôn Trung Đông nói.

Một vết nứt nhỏ được trét xi măng nhằm che đậy

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Phú Thượng, cho rằng nguyên nhân nứt, kè bị lệch ra hói có thể do thiết kế. "Kè có đoạn cao gần 3 m nhưng thiết kế mac chỉ M150, không có sắt bên trong nên có thể lực nước ngầm, tác động của nền đất đã làm cho một số đoạn bị nứt, bị đẩy ra phía hói. Dự án này do người tiền nhiệm lập, khi tôi kế nhiệm thì đã được phê duyệt" – ông Toàn phân trần và nói rằng sẽ họp các bên liên quan để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nhiều vết nứt toác ở hạng mục kè

Ông Nguyễn Văn Thạnh, Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng An Phát, khẳng định doanh nghiệp ông thi công đúng thiết kế, việc nứt là do thiết kế mác bê tông quá thấp. "Vấn đề này tôi đã góp ý bằng miệng khi chưa thi công nhưng không được điều chỉnh. Cần phải kết luận nguyên nhân để quy trách nhiệm. Nếu lỗi do đơn vị thi công thì chúng tôi sẵn sàng tự bỏ tiền ra phá đi làm lại" – ông Thạnh cam kết.