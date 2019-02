Kẹt cứng đường vào ngôi miếu lớn nhất Việt Nam

08/02/2019 17:01



Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 8-2 (mùng 4 Tết) lượng xe cộ từ khắp nơi đổ xô về khu lăng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cúng vía để cầu may mắn, sức khỏe cho năm mới được "thuận buồm xuôi gió".

Tuy nhiên, không dễ dàng gì để du khách có thể đến với ngôi miếu lớn nhất Việt Nam này vì nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 91 gần như bị kẹt cứng một cách cục bộ. Đặc biệt, tại khu vực xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên) có sự cố va chạm giữa 2 xe máy nên gây cảnh ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài đến hơn 1 km.

Cách đó không xa, tại xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc) lại xuất hiện thêm điểm ùn tắc giao thông do người dân tự ý che rạp mừng đám tròn tuổi cho con nhỏ. Rất may, ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường lực lượng làm công tác phân luồng nên tình trạng kẹt xe được giải quyết ổn thỏa.



Trong khi đó, tuyến đường đi bộ dẫn vào khu vực chánh điện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi có đến hàng chục ngàn lượt khách kéo nhau về đây cúng Bà hoặc vía Bà. Không khí trở nên ngột ngạt hơn khi nhiều người phải chen lấn nhau để nhích từng bước vì phần vỉa hè dọc 2 bên đường đã bị những người bán hàng rong "giành phần". Vào được khu chánh điện, nhiều khách thập phương phải chấp nhận đứng phần sau lưng tượng Bà vì phía trước luôn chật kín người.

Ông Trần Lê Kiên Tâm, Phó Ban Quản lý Khu du lịch Núi Sam, cho biết kể từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết, khách đến tham quan Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam cùng các quần thể di tích lịch sử ở đây đạt hơn 76.500 lượt. Còn nếu như tính từ đầu năm 2019 đến nay thì con số này đã lên đến 254.300 lượt, vượt 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Mặc dù lượng khách du lịch đến đây tăng đột biến so với cùng kỳ nhưng điều đáng mừng là tình trạng chèo kéo bán nhang, đèn, gạo, muối, trái cây gây phiền hà cho du khách đã được hạn chế đáng kể. Riêng việc kêu gọi du khách không nên đốt vàng mã cũng đã được ban quản lý thực hiện liên tục trong ngày nhưng vẫn còn vì đây là tập quán khó có thể bỏ qua của người dân Việt Nam mình"- ông Tâm nói.

Say đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trong ngày 8-2:

Vụ va chạm giao thông trên tuyến quốc lộ 91 thuộc xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên) được cho là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông kéo dài trong buổi trực cùng ngày

Có lúc tưởng chừng giao thông bị tê liệt hoàn toàn do ý thức không tốt có người tham gia giao thông vì họ cứ vô tư lấn đường như thế này

Xe cấp cứu cũng chịu "bó tay" vì phải nhích từng chút một trên đường

Có người dùng khúc cây tràm để hỗ trợ lực lượng chức năng làm công tác điều tiết giao thông

Còn đây là cảnh ùn tắc giao thông tại xã Vĩnh Tế do người dân dựng rạp ngoài đường để làm đám tròn tuổi cho con

Hầu hết các tuyến đường dẫn vào khu chánh điện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đều kẹt cứng

Nhiều người phải chịu cảnh mướt mô hôi mới vào được nơi chánh điện dâng lễ vật cúng Bà

Đặc biệt năm nay Ban Quản Miếu Bà đã mở rộng cửa phụ dẫn vào khu chánh điện rất đẹp để phần nào giảm bớt quá tải cho cửa chính nằm đối diện vách núi Sam

Phóng sự ảnh: Thốt Nốt