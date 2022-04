Ngày 1-4, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cụm thi đua Tây Nam bộ do tỉnh Kiên Giang làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021 và nêu phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, 12 tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, "vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Đại diện lãnh đạo 12 tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ ký kết giao ước trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Nhờ đó, các tỉnh trong cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của 9/12 tỉnh có mức tăng trưởng dương, trong đó cao nhất là Bạc Liêu. Tổng thu ngân sách của cụm thi đua đạt gần 88.000 tỉ đồng, đạt 101,37% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 17.899 triệu USD, đạt hơn 94% kế hoạch. Trong đó, 4 tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội toàn cụm hơn 298.000 tỉ đồng.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn cụm thi đua có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Các tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong cụm ổn định và được giữ vững. Các tỉnh đã tập trung vào 3 nhóm chính sách hỗ trợ, gồm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng vùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, của nhân dân trong vùng, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu, những người ở cơ sở trực tiếp ngày đêm không ăn không ngủ phòng chống dịch bệnh. Mỗi tỉnh, mỗi địa phương đều có những cách làm hay, có những cái mô hình thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua khí thế để mọi người vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn.

Kiên Giang trao cờ luân lưu cụm trưởng Cụm thi Cụm thi đua Tây Nam bộ 2022 cho Đồng Tháp

Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Chính phủ, Quốc hội ngày càng quan tâm và có nhiều chủ trương lớn cho ĐBSCL như tiếp tục triển khai Nghị quyết 120, chỉ đạo quyết liệt để đầu tư hạ tầng phát triển các lĩnh vực khác cho vùng… Đây là cơ hội để giúp các tỉnh ĐBSCL vượt qua khó khăn, thách thức, mong các tỉnh nắm bắt thời cơ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, theo kịp được đà phát triển chung của cả nước.

Kết thúc hội nghị, Kiên Giang trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2022 là tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, 12 tỉnh còn ký kết giao ước thi đua năm 2022 thực hiện đạt mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân", cùng với tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.