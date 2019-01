Kết quả xác minh về người "lạ mặt" gây hấn khi nhà xe quay clip CSGT

17/01/2019 13:59

Theo Công an huyện Chư Pah, ngày 28-12-2018, một tổ gồm 3 cán bộ của Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Pah tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã Nghĩa Hưng – Chư Yô theo kế hoạch.



Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải BKS 81C-152.95 chở vỏ trấu cà phê đang lưu thông nên ra hiệu dừng lại kiểm tra. Tại đây, thiếu úy Dương Đức Nhượng đã đề nghị tài xế Nguyễn Minh Hải xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra và có hỏi về phù hiệu xe tải. Tuy nhiên, tài xế Hải trả lời xe chở hàng gia đình, không kinh doanh vận tải nên không có phù hiệu xe tải. Tài xế Hải không xuất trình các giấy tờ mà gọi điện cho ông Đào Hải Sơn (tự xưng là chủ xe) đến giải quyết vụ việc. Mặc dù các giấy tờ phương tiện và tài xế đều ở trên xe nhưng ông Đào Hải Sơn không cho tài xế Hải xuất trình khi lực lượng CSGT-TT yêu cầu. Khi đại úy Trần Quốc Huấn hỏi về phù hiệu xe tải thì ông Sơn nói xe chỉ phục vụ gia đình không kinh doanh vận tải nên không cần có phù hiệu. Ông Sơn yêu cầu tổ công tác lập biên bản lỗi "điều khiển xe ôtô không có phù hiệu theo quy định" nhưng chưa đủ căn cứ nên tổ công tác không lập.

Ông Sơn cũng đòi xem kế hoạch công tác, lịch phân công tuần tra công tác nhưng tổ công tác không đồng ý. Sau đó, thiếu tá Mạc Thế Nguyên, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Chư Pah, xuống hiện trường giải quyết vụ việc thì tài xế xuất trình giấy tờ liên quan và xác định không có vi phạm. Sau đó, thiếu tá Nguyên nhắc nhở tài xế Hải việc hợp tác, chấp hành việc kiểm tra của lực lượng CSGT và cho xe lưu thông bình thường. Trong quá trình làm việc, ông Sơn có dùng điện thoại quay lại.

Ông Trần Thế Thành (áo trắng) gây hấn

Riêng nội dung người quay clip bị 2 thanh niên "lạ mặt" gây hấn, công an huyện xác định là các ông Trần Thế Thành (SN 1986, trú thôn 11, xã Nghĩa Hưng) và 1 thanh niên xin đi nhờ xe không rõ danh tính. Ngày 28-12-2018, khi Thành đi vào nghĩa trang huyện Chư Pah thì thấy có đông người và CSGT-TT làm việc nên đứng lại xem và hỏi chuyện gì xảy ra. Khi chứng kiến ông Đào Hải Sơn có thái độ thách thức, xúc phạm lực lượng đang thi hành nhiệm vụ nên ông Thành bức xúc và có to tiếng qua lại với ông Sơn. Do sợ ông Thành đánh mình nên ông Sơn đã lên cabin xe ngồi. Đồng thời lực lượng CSGT-TT đã tiến hành ngăn cản và động viên ông Thành ra về.

"Việc ông Thành có mặt tại nơi xảy ra vụ việc là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có việc CSGT-TT gọi tới. Bản thân ông Thành không có mối quan hệ với lực lượng CSGT-TT" – Công an huyện Chư Pah khẳng định.

Hoàng Thanh