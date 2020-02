Chiều ngày 19-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đã nhận được xét nghiệm virus corona chủng mới gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương của 1 tài xế và 2 phụ xe thuộc Công ty TNHH Vận tải hành khách Vinh Chung.

Lái và phụ xe khách của Công ty Vinh Chung âm tính với Covid-19. Ảnh: H. Thắng

Theo đó, tất cả 3 trường hợp trên đều có kết quả âm tính với Covid-19. Những người trên được xác định phục vụ trên chuyến xe khách chạy tuyến Phú Thọ - Thái Hòa (Nghệ An), có chở một hành khách từ tỉnh Vĩnh Phúc về Nghệ An, có biểu hiện ho, sốt phải điều trị cách ly.



Trước đó, vào ngày 12-2, Ban quản lý Bến xe khách Phú Thọ có văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh này về hiện tượng nghi lây nhiễm Covid-19. Theo công văn này thì vào 15 giờ ngày 12-2, Ban quản lý bến xe khách Phú Thọ nhận được báo cáo của chủ xe 29B-203.91 của Công ty TNHH Vận tải hành khách Vinh Chung về việc xe có đón 1 khách từ khu công nghiệp Bình Xuyên (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về Thái Hòa (Nghệ An) vào ngày 1-2. Ngày 3-2, hành khách nói trên lại đi từ Thái Hòa về Khu công nghiệp Bình Xuyên.

Đến trưa ngày 12-2, chủ xe nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phúc là hành khách này đã bị nghi nhiễm Covid-19, yêu cầu chủ xe đưa xe về Nghệ An để cách ly và khử trùng. Từ ngày 1 đến ngày 12-2, xe ô tô trên hoạt động liên tục một ngày một chuyến từ từ Phú Thọ đi Nghê An. Theo báo cáo của chủ xe, trên xe có 2 lái xe, 2 phụ xe, trong đó 1 phụ xe có biểu hiện sốt và ho khoảng 1 tuần, 1 lái xe có biểu hiện sốt, ho được 2 ngày và hiện đang được cơ quan y tế Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng bệnh.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 14-2, Sở GTVT Nghệ An đã có công văn xác minh về thông tin phương tiện lái xe và phụ xe mang BKS 29B-023.91 chở khách nghi nhiễm Covid-19. Cụ thể anh P.V.T. (36 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) từ Vĩnh Phúc về Nghệ An ngày 1-2-2020 có biểu hiện ho, sốt, đã được đưa vào điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Anh T. sau đó có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19. Các lái xe BKS 29B-023.91 gồm anh N.M.H. (SN 1982), T.M.H. (SN 1985) và phụ xe T.T.H. (SN 1990) và Đ.T.T. (SN 2001) hiện chưa có biểu hiện ho, sốt.

Sở Ý tế Phú Thọ, Công ty TNHH Vạn tải hành khách Vinh Chung sau đó đã cũng đã có công văn khẳng định thông tin Ban quản lý Bến xe khách Phú Thọ cho rằng có một hành khách nhiễm Covid-19, lái và phụ xe bị ho sốt là thông tin không chính xác.