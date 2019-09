Đại tá Mai Hòa Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang - được lãnh đạo cấp trên đánh giá là tấm gương sáng trong phong trào "Công an Nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và "Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".



Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua cho vị đại tá là khắc tinh với bọn tội phạm hình sự vùng biên

Theo đánh giá của nhiều đồng nghiệp cũng như lãnh đạo cấp trên thì đại tá Bình là cán bộ gương mẫu, gần gũi, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về việc mình làm nên tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành, đại tá Bình thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản hay điều tra tố tụng. Chính vì vậy mà trong 3 năm gần đây, đơn vị chưa để xảy ra trường hợp bị oan sai, bỏ lọt tội phạm hay vi phạm tố tụng.

Cùng với đó, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn toàn tỉnh được kiềm chế, tỉ lệ điều tra khám phá án bình quân mỗi năm đạt từ 80% trở lên. Riêng đối với các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cũng đạt gần như tuyệt đối với tỉ lệ 98%. Điển hình như vào ngày 5-1-2018, đại tá Bình đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng tại đơn vị phối hợp với công an 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng bắt nhanh 2 tên cướp của, giết người xảy ra trên địa bàn xã Long Thành, huyện Giồng Riềng khi 2 đối tượng này đang gạ bán chiếc xe máy vừa cướp được của nạn nhân.

Gần đây nhất là vào đầu năm 2019, đại tá Bình còn vượt hàng trăm km sang khu vực giáp ranh giữa Campuchia và Thái Lan để phối hợp cùng đơn vị chức năng sở tại bắt giữ rồi đưa đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau khi dùng dao cắt cổ người chạy xe ôm để cướp tài sản về nước xử lý theo quy định pháp luật.

Còn đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm tên Sóc Tha dùng dao cắt cổ người chạy xe ôm để cướp tài sản đã bị bắt ở khu vực giáp ranh giữa Campuchia và Thái Lan vào đầu tháng 3 năm nay.

Trong vòng 3 năm qua, đại tá Bình được xem như khắc tinh của tội phạm vùng biên vì đã chỉ đạo xác lập điều tra 15 chuyên án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và bắt hơn 80 đối tượng. Trong đó, các lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục xe máy cùng hàng tỉ đồng của bọn lừa đảo, cướp giật tài sản để trả lại bị hại.

"Muốn làm được điều đó thì người lính CSHS phải thật sự yêu nghề, có khả năng chịu đựng được gian khó vì đây là một nghề nhiều hiểm nguy nên rất cần có sự chia sẻ và ủng hộ của gia đình. Quan trọng hơn hết là người lính hình sự phải có bản lĩnh và quyết đoán trong việc xử lý tình huống để có thể truy bắt được đối tượng phạm tội một cách nhanh nhất. Chúng tôi kiên quyết không để hình thành những băng nhóm, nhất là đối với các đối tượng từ nơi khác đến nên không để "nợ" bất cứ vụ trọng án nào", đại tá Bình chia sẻ.

Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, nhận xét: "Đại tá Mai Hòa Bình là cán bộ lãnh đạo có năng lực và có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự. Từ đó, đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an khen thưởng. Đại tá Bình cũng là đại biểu duy nhất trong lực lượng CAND ở tỉnh Kiên Giang vừa được tuyên dương trong phong trào "Công an Nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và "Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" tại Hà Nội".