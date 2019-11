Chiều 19-11, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch phường Minh An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin một chủ nhà hàng ở địa phương vừa trao trả lại 1,6 tỉ đồng cho du khách người Hàn Quốc bỏ quên trên ô tô.



Anh Tuấn trao trả lại số tiền cho vị khách người Hàn Quốc Ảnh: Facebook

Trước đó, tối 18-11, anh Bùi Quốc Tuấn (SN 1985; chủ một nhà hàng trên đường Nguyễn Phúc Tần, phường Minh An) thấy 3 du khách Hàn Quốc chạy xe ô tô 4 chỗ đến đỗ trước nhà hàng mình. Khi 3 người này rời đi, anh Tuấn đi ngang qua chiếc ô tô thì tình cờ phát hiện cửa kính xe không đóng, lộ ra bên trong có chiếc túi xách chứa số tiền lên đến 1,6 tỉ đồng.

Lo sợ tài sản của du khách bị kẻ gian lấy mất, anh Tuấn chủ động giữ chiếc túi xách, đồng thời thông báo cho những người dân xung quanh làm chứng, niêm phong túi tiền lại và trình báo cơ quan chức năng.

Đến sáng 19-11, các du khách Hàn Quốc trở lại lấy xe mới biết rằng mình quên đóng cửa. Họ thật sự hết sức bất ngờ khi biết rằng anh Tuấn thấy số tiền lớn để "hớ hênh" nên đã đem cất giữ. Trước sự chứng kiến của người dân và Công an phường Minh An, các vị khách Hàn Quốc đã nhận lại đủ số tiền 1,6 tỉ đồng từ vị chủ nhà hàng tốt bụng ở Hội An.

Được biết, số tiền 1,6 tỉ đồng này các vị khách Hàn Quốc đang dự định đầu tư một nhà hàng du lịch ở TP Hội An.