Khách Hàn Quốc chuộng đến Hà Nội đón Tết, tăng tới 44%

10/02/2019 16:50

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.039 tỉ đồng trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Hà Nội chiều 11-2, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, từ ngày 2 đến hết ngày 10-2 (tức từ ngày 28 Tết đến hết ngày mùng 6 Tết), tổng số khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 514.866 lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 162.676 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018, khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 114.199 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trướ. Khách du lịch nội địa ước đạt 352.190 lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.039 tỉ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội cho biết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 khách du lịch quốc tế đến Hà Nội từ 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung vào các thị trường khách du lịch trọng điểm của Hà Nôi với thứ tự lần lượt là Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Anh, Đài Loan, Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản. Trong đó, một số thị trường khách tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2018 như Hàn Quốc tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, với 11.981 lượt khách, Malaysia đạt 2.982 lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, Đài Loan đạt 1.960 lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước;….

Giám đốc sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết thêm các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đều có lượng khách tăng khá như Hanoitourist đón 288 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó phục vụ 140 lượt khách du lịch inbound và 148 lượt khách du lịch outbound, chi nhánh Saigontourist tại Hà Nội ước tính đón 1.750 lượt khách, tăng 24%, chi nhánh Công ty Du lịch Bến Thành tại Hà Nội ước đón 400 lượt khách, tăng 25% so, chi nhánh Vietravel ước đón 2.775 lượt khách, tăng 5%, chi nhánh Vidotour ước đón khoảng 550 lượt khách, tăng khoảng 12%...

Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn 3-5 sao đạt khoảng 60%. Một số khách sạn có công suất sử dụng phòng cao như: khách sạn Metropole (5*) đạt khoảng 75%, khách sạn De l'Opera Hanoi (5*) 65%, khách sạn Crowne Plaza West Hanoi (5*) 60%, khách sạn Movenpick (4*) 57,5%; khách sạn Silk Path Boutique 21 Hàng Khay (2*) 80%..., Khách lưu trú trong nước chủ yếu là Việt Kiều; khách quốc tế lưu trú đứng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Úc, Đông Nam Á...

Yến Anh, ảnh Thuý Hà