Sáng 21-4, một cán bộ công an phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận sự việc một nam nhân viên bảo vệ tại Siêu thị Aeon Mall Bình Dương rơi từ tầng 2 xuống, hiện vẫn đang được cấp cứu. Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra Công an TP. Thuận An.



Hiện trường vụ nam bảo vệ rơi từ tầng 2 xuống

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-4, trong lúc đang mua sắm tại siêu thị Aeon Mall Bình Dương nằm trên Quốc lộ 13, TP Thuận An, nhiều người giật mình bởi tiếng động lớn rồi phát hiện một nam bảo vệ nằm bất động.

Nam bảo vệ lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, vỡ nát xương hàm, tiên lượng xấu.

Bước đầu xác định nạn nhân tên H.V.T.N (SN 1993, quê Quảng Trị). Trước khi sự việc xảy ra, nhiều người thấy H.V.T.N. đi lại trên khu vực tầng 2 của siêu thị.