Tính đến hết ngày 17-4, theo báo cáo của 58/63 tỉnh, thành trong cả nước, hiện có 3.229 khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 364 khách nước ngoài đang "mắc kẹt" có nhu cầu về nước.



Ít trường hợp đề nghị hỗ trợ

Ghi nhận ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện nhiều người nước ngoài vẫn còn lưu trú. Tại siêu thị Lotte Mart Nha Trang còn nhiều người Hàn Quốc, Nga mua sắm. Trong khi đó, ở khu vực đường Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương…, người nước ngoài còn khá nhiều.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 chiều 13-4, trên địa bàn tỉnh có 3.794 người nước ngoài (gồm người đăng ký lưu trú, người lao động cấp phép, chuyên gia, khách du lịch...). Trong đó có khoảng 1.100 người Nga, hơn 500 người Trung Quốc, hơn 480 người Hàn Quốc...

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết số khách du lịch ở tỉnh khá đông nhưng sở nhận được ít trường hợp đề nghị hỗ trợ về nước. Sở Y tế Khánh Hòa đã triển khai việc giám sát y tế công cộng đối với các đơn vị lưu trú, khi phát hiện người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở thì đưa đến cơ sở y tế để tiến hành sàng lọc, cách ly.

Tại TP HCM, theo thống kê của Sở Du lịch, hiện còn 470 du khách quốc tế đang ở tại các cơ sở lưu trú nhưng chỉ 31 du khách trong số này có nhu cầu về nước. Tính đến ngày 13-4, trên địa bàn TP HCM có 2.795 khách đang ở tại các cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 907 khách ở các khách sạn và 1.888 khách tại các homestay, Airbnb. Sở Du lịch đã chuyển danh sách này đến Sở Y tế và UBND 24 quận - huyện để thực hiện sàng lọc thông tin, kiểm tra y tế theo quy định của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Một du khách Ý làm thủ tục về nướcẢnh: VŨ TUẤN

Sớm bố trí chuyến bay đưa du khách về nước

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, sau một tuần rà soát, thống kê, các đơn vị quản lý du lịch ở địa phương báo cáo hiện có 3.229 khách nước ngoài đang lưu trú tại 486 cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 364 khách nước ngoài thuộc 43 quốc gia và vùng lãnh thổ muốn rời Việt Nam về nước. Các du khách "mắc kẹt" vì nhiều lý do khách quan như bị cách ly, các hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến/quá cảnh đóng cửa biên giới...

Như vậy, số khách nước ngoài muốn về nước chỉ chiếm 11%. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, khẳng định hiện báo cáo của các tỉnh, thành vẫn chưa gửi về đầy đủ. Con số thống kê mới nhất này dựa trên báo cáo của 58/63 tỉnh, thành trong cả nước. Con số này sẽ còn thay đổi trong những ngày tới vì tổng cục vẫn đang tiếp tục yêu cầu các địa phương còn lại gửi báo cáo về để các cơ quan liên quan sớm sắp xếp, bố trí chuyến bay đưa khách du lịch về nước.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã và đang tạo nhiều điều kiện về thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài ở lại Việt Nam do dịch Covid-19 nên chưa thể xuất cảnh về nước. Ngoài ra, những trường hợp quá hạn tạm trú dưới 10 ngày vì lý do bất khả kháng (có giấy tờ, tài liệu chứng minh) có thể được xem xét miễn phạt vi phạm hành chính.

Tối 16-4, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Công ty ENI đưa các công dân Ý đang bị "mắc kẹt" ở Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về nước. Chuyến bay mang số hiệu VN9055 đã khởi hành từ Hà Nội đi Milan - Ý có hơn 50 công dân Ý và 4 tấn trang bị y tế do Chính phủ, nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ, nhân dân Ý phòng chống Covid-19. Chuyến bay trở lại Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rạng sáng 18-4 đã đưa một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam ở Ý tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh về nước.

Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng Đại diện tại TP HCM vừa có công văn gửi Sở Du lịch TP HCM cho biết Đại sứ quán Thái Lan đang làm việc với Hãng hàng không Air Asia để mở chuyến bay đặc biệt hỗ trợ công dân Thái Lan "mắc kẹt" tại Việt Nam trở về nước. Do một số công dân Thái Lan vẫn chưa nhận được thông tin nên Đại sứ quán Thái Lan đã thông qua Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp cùng sở du lịch các tỉnh, thành để thông báo tới những cơ sở lưu trú có công dân Thái Lan nắm được thông tin trên.