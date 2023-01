Thông tin từ sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết hôm nay, 29-1 (mùng 8 Tết Quý Mão), sản lượng chuyến bay và hành khách qua Nội Bài là một trong những ngày cao điểm sau Tết.



Hành khách tại sân bay Nội Bài sau Tết. Ảnh: Phan Công

Tại khung giờ cao điểm sáng nay, từ 6-8 giờ sáng, lượng khách tại khu vực sảnh đi Nhà ga T1 rất đông. Nhiều hành khách lựa chọn tự làm thủ tục tại khu vực kiosk check in, nhiều hành khách khách đã làm thủ tục web check in từ nhà nên nhanh chóng xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh hàng không. Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài bố trí tăng cường nhân sự đảm bảo điều tiết phân làn, phân luồng đảm bảo lưu thông thuận tiện cho hành khách; phối hợp với hãng hàng không để nhanh chóng hỗ trợ những khách giờ chót làm thủ tục kịp lên tàu bay…

Theo lịch bay trong ngày, ước tính có khoảng 546 lượt chuyến bay (158 chuyến bay quốc tế và 388 chuyến bay quốc nội). Sản lượng hành khách ước tính khoảng gần 88 ngàn lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt 65,6 ngàn lượt khách nội địa; khách quốc tế đạt 22 ngàn lượt khách. Đây là số liệu được tính toán sơ bộ dựa theo kế hoạch bay của các hãng hàng không. Trên thực tế, theo những thống kê những ngày gần đây, số liệu hành khách thực tế thường cao hơn so với số liệu được dự báo.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngày cao nhất đến thời điểm hiện tại, sản lượng cất hạ cánh đạt 550 lượt chuyến (ngày 18-1, tức 27 tháng 12 âm lịch, với 181 lượt chuyến bay quốc tế và 369 lượt chuyến bay quốc nội); sản lượng hành khách đạt 94 ngàn lượt khách (ngày 27-1, tức mùng 6 Tết, với 24 ngàn lượt khách quốc tế, gần 70 ngàn lượt khách quốc nội)

Theo đại diện các hãng hàng không, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, số lượt khách trở lại thành phố làm việc/ học tập gần như đạt xấp xỉ so với giai đoạn cao điểm trước Tết, tập trung nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 25-1 đến 31-1-2023 (tức từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng).

Hướng dẫn hành khách làm thủ tục kiosk check in tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Vietravel Airlines cho biết từ ngày 25-1 đến 31-1-2023, ước tính phục vụ gần 27.000 lượt khách nội địa, di chuyển đến các thành phố lớn để trở lại công việc/ học tập/ du lịch. Đồng thời, các chuyến bay của hãng tính đến hết ngày 19-2 (tức 29-1 âm lịch) có tỉ lệ lấp đầy đạt gần 97,3%, phối hợp cùng tập đoàn Vietravel đáp ứng thêm các hành trình du xuân của hành khách, như các chuyến charter đến thị trường Bangkok và Fukushima từ mùng 2 Tết Quý Mão.

"Vietravel Airlines đã phục vụ gần 80.000 lượt khách với 100% chuyến bay được thực hiện an toàn tuyệt đối trong thời gian cao điểm trước Tết Nguyên Đán. Và hãng cũng đã bố trí nhân lực sẵn sàng hỗ trợ hành khách trong thời gian trở lại làm việc sau Tết. Trong tháng 2, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay kết nối TP HCM - Bangkok" - đại diện Vietravel Airlines cho biết.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã điều hành 13.657 lần chuyến bay cất, hạ cánh và bay quá cảnh trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 từ ngày 20-1 đến hết ngày 25-1 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết).

Ngày có sản lượng điều hành bay cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán là ngày 23-1 (tức mùng 2 Tết) với tổng số chuyến bay là 2.089 lần chuyến.

Tại 3 sân bay quốc tế lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng đón số chuyến bay cất và hạ cánh nhiều nhất vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết (ngày mùng 5) với 918 lần chuyến tại Tân Sơn Nhất, 537 lần chuyến tại Nội Bài và 246 lần chuyến tại Đà Nẵng.

Sản lượng các chuyến bay cất và hạ cánh tại các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng đến hết ngày mùng 8 Tết Quý Mão, tức ngày 29-1.

Để đáp ứng phục vụ tốt những khung giờ cao điểm, những ngày cao điểm, trước đó rất lâu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tính toán và triển khai nhiều phương án… Cảng ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực, qua đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp. Mở hết tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay. Mở tối đa các máy soi chiếu an ninh. Mở tối đa các làn thu phí, phối hợp với lực lượng công an điều tiết giao thông tại sân đỗ ôtô, tại các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga để đảm bảo tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho hành khách.

Khuyến cáo hành khách Khuyến khích hành khách sử dụng các phương tiện công cộng để giảm tải cho bãi đỗ phương tiện và nhanh chóng tiếp cận nhà ga. Chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế). Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân. Đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển. Làm thủ tục web check in, kiosk check in để tiết kiệm thời gian xếp hàng qua quầy thủ tục. Đối với hành khách đoàn khi làm thủ tục web check-in: Lưu ý cần tách riêng mỗi khách một thẻ để kiểm tra nhanh chóng (vì nếu để trên cùng một thiết bị điện thoại sẽ rất mất thời gian và khó cho nhân viên an ninh hàng không khi kiểm tra đối chiếu). Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh. Khi hạ cánh, di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên hãng hàng không và nhân viên phục vụ mặt đất để theo đúng luồng tuyến vào nhà ga, nhận đúng, nhận đủ hành lý của mình. Tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi tàu bay để tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không. Hợp tác và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không trong dây chuyền phục vụ

Một số hình ảnh: