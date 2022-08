Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh và gia đình; phối hợp thực hiện nghi thức tang lễ theo quy định; giao Ban Thi đua - Khen thưởng TP phối hợp với Công an TP khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sĩ có tinh thần dũng cảm đã hi sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.