Bộ Y tế thông báo trong ngày 29-12 ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân (BN) 1440. Theo đó, 3 ca mắc mới (BN 1452, 1453, 1454) được cách ly tại Đồng Tháp (1 người), TP HCM (2 người).



Tìm kiếm bệnh nhân trong đêm

BN 1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24-12 (cùng với BN 1440, BN 1451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 27-12 tại Viện Pasteur TP HCM xác định người phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

BN 1453 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 9, TP HCM, cùng nhóm nhập cảnh trái phép ngày 24-12. Kết quả xét nghiệm ngày 29-12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) xác định người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

BN 1454 là nữ, 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân trở về từ Mỹ, quá cảnh Singapore, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Như vậy, ngoài BN 1454, cả 4 người trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang vào ngày 24-12 đều xác định mắc Covid-19. Hai người còn lại gồm 1 người tên V. (quận 1, TP HCM) và người tên T. (huyện Hóc Môn, TP HCM) qua xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Trước khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 1453 - BN T.S.K, lúc 23 giờ ngày 28-12, từ tin báo, UBND quận 9 phối hợp với UBND phường Long Bình và Trung tâm Y tế quận 9 tìm thấy T.S.K tại một xưởng đúc đồng trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9. T.S.K từng làm việc tại xưởng, vừa xin làm việc trở lại. Chủ xưởng đúc đồng không hay biết T.S.K sang Myanmar rồi nhập cảnh trái phép về nước cùng nhóm 6 người trên. Sau khi biết thông tin qua báo chí và nhìn thấy hình ảnh thì phát hiện người này đang làm việc tại xưởng của mình, chủ xưởng đã nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, toàn bộ 14 người tại xưởng được đưa đi cách ly. Đến sáng 29-12, 3 người tiếp xúc gần (F1) và 1 người ở trọ với BN 1453 cũng được đưa đi cách ly theo quy định.

HCDC thông tin thêm ngành y tế TP và chính quyền địa phương đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng những địa điểm từng đến.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc gần với BN 1451, đã truy vết được 27 trường hợp F1, trong đó 25 trường hợp có kết quả âm tính. Người tài xế vận chuyển 6 người nhập cảnh trái phép tên là M.V.T cũng đã có kết quả âm tính lần 1.

Cách ly một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP HCM) liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 là BN 1451. Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Lơ là, mất cảnh giác

Liên quan đến BN 1440, chiều 29-12, bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, thông tin tình hình sức khỏe BN này tạm ổn, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 15 trường hợp F1 của BN 1440 cũng chưa có biểu hiện khác thường.

Trước tình hình trên địa bàn có ca mắc Covid-19, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp tại cơ sở y tế và trong cộng đồng, yêu cầu thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ hơn việc phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã vận động cách ly theo dõi tại nhà đối với hơn 640 người tiếp xúc gần với tài xế M.V.T (người chở BN 1440). Trong khi đó, tại cuộc họp trực tuyến cùng ngày với lãnh đạo các địa phương có đường biên giới giáp ranh Campuchia về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang - thông tin ngay sau khi xác định thêm 1 trường hợp F1 với BN 1440 tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo phun thuốc khử khuẩn toàn bộ 3 xã biên giới. Đồng thời, tiến hành phong tỏa 3 điểm trường học do có 8 giáo viên đã bị cách ly sau khi tiếp xúc gần với tài xế M.V.T.

Về việc để xảy ra nhóm người nhập cảnh qua cửa khẩu Long Bình, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đánh giá công tác bảo vệ biên giới và an ninh nội bộ thiếu chặt chẽ. Lãnh đạo các địa phương cũng có biểu hiện lơ là, mất cảnh giác, "khoán trắng" cho các lực lượng vũ trang nên cần kiểm điểm nghiêm túc để không lặp lại tình trạng này trong thời gian tới, ít nhất là từ nay đến Tết nguyên đán.

Tại tỉnh Đồng Tháp, sáng sớm 29-12, ngay sau khi xác định có ca mắc mới (BN 1452), UBND tỉnh tổ chức họp khẩn để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh. Liên quan đến nữ BN này, kết quả điều tra dịch tễ xác định có 6 trường hợp F1 (gồm 3 người trong gia đình; 1 người hàng xóm, 1 người bán nước mía ở thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung; 1 shipper ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) và 118 trường hợp F2. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ phải thần tốc truy vết mọi đối tượng F1, F2; không để lây lan, không gây hoảng loạn, hoang mang trong dư luận. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, mang mầm bệnh từ ngoài vào địa phương.

Không vì ngại cách ly mà gây họa Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Chính phủ và địa phương vào ngày 29-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được lơ là trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là từ nay đến Tết nguyên đán 2021 nhu cầu đi lại, vui chơi, về nước của người dân tăng cao. Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết vào dịp cuối năm, người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước rất lớn, nên công tác kiểm soát đặt ra nhiều vấn đề, đặc biệt tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Qua thực trạng xuất nhập cảnh mà bộ đang quản lý, mỗi ngày có hàng trăm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chủ yếu từ Trung Quốc và Campuchia. Tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 14.000 người Việt Nam xuất nhập cảnh bất hợp pháp. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đây là áp lực rất lớn cho lực lượng ở cơ sở. Về các giải pháp kiểm soát người nhập cảnh, xử lý người nhập cảnh trái phép, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để các gia đình có người thân ở nước ngoài không để người thân nhập cảnh trái phép, không vì ngại cách ly mà gây họa cho cộng đồng. Một số nơi chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sau khi cách ly; chính quyền địa phương, công an địa phương... phải sát sao, theo dõi kỹ bằng nhiều giải pháp đối với người sau khi cách ly. M.Chiến