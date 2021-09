Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 10-9, vị trí tâm bão Conson (bão số 5) ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 111,9 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 380 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.



Dự báo 6 tỉnh, thành bị ảnh hưởng

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Đến 16 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông từ 24-48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Từ đêm 10-9, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-5 m; biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ đêm 10-9 đến 13-9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt. Ở Quảng Nam - Quảng Ngãi phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250 mm/đợt.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cho biết lo lắng nhất hiện nay là nếu bão Conson đổ bộ vào đất liền thì vấn đề bảo đảm an toàn cho nhân dân ở khu vực đang có dịch Covid-19 sẽ triển khai thế nào. Theo dự báo sẽ có 6 tỉnh, thành nguy cơ bị ảnh hưởng của bão Conson. Đây lại là khu vực đang có hơn 4.000 ca F0 cần phải được quan tâm. Đến nay, các địa phương này đã xây dựng được kịch bản sơ tán dân khi cần thiết.

Ngư dân tỉnh Quảng Bình cùng bộ đội kéo tàu lên bãi tránh bão vào chiều 10-9Ảnh: HOÀNG PHÚC

Lên phương án di dời dân

Tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 5 và mưa lũ vào chiều 10-9, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão trước 12 giờ ngày 11-9 để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết tính đến chiều cùng ngày đã có 1.235 tàu thuyền có đăng ký, đăng kiểm với địa phương neo đậu vào bờ tránh bão. Còn 7 phương tiện cùng 60 lao động đang trên biển. Tại tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, từ trưa 10-9, trời bắt đầu có mưa với lưu lượng tăng dần. Tại các địa phương ven biển, các ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền, ngư cụ đến nơi an toàn. Trong khi đó, nông dân ở nhiều địa phương cấp tập ra đồng thu hoạch lúa chạy bão.

Tại tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão số 5, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh này có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng thấp trũng. Toàn tỉnh hiện có 6.792 tàu thuyền; tính đến 15 giờ ngày 10-9 còn 41 phương tiện với 625 lao động đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, các địa phương đã thu hoạch 13.400 ha lúa, đạt tỉ lệ 87%. Diện tích rau màu đã thu hoạch là 1.790 ha trong tổng số hơn 8.900 ha. Toàn tỉnh có hơn 3.310 ha nuôi trồng thủy sản, nhiều diện tích được tập trung thu hoạch trong những ngày qua.

Tại tỉnh Quảng Trị, để ứng phó với bão số 5, tỉnh này đã lên phương án sơ tán 29.169 hộ/100.768 nhân khẩu. Trong đó, ưu tiên di dời khẩn cấp 16.793 hộ/52.183 nhân khẩu thuộc 4 huyện ven biển gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ. Tỉnh này đã kêu gọi gần 2.300 tàu cá với 7.000 ngư dân vào bờ.