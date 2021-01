Vụ án xảy ra ngày 4-12-2020. Thời điểm này, anh Phan Hoàng Giang (SN 1995, quê TP Cần Thơ) là tài xế GrabBike được một thanh niên thuê chở từ đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) đến khu vực Cầu Ké (xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang).

Người tài xế Grab bị cứa cổ

Khi đến nơi, anh Giang bị người đi xe dùng vật sắc cứa cổ, ngã xe ra đường. Anh Giang chạy về phía nhà người dân, hô hoán bị cướp nên thoát nạn. Anh Giang được đưa vào bệnh viện chữa trị còn tên cướp chạy thoát thân.

Lê Văn Tiến bị các trinh sát Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ vì hành vi cứa cổ tài xế Grab

Theo Công an TP Nha Trang, qua điều tra, cơ quan công an xác định Tiến là nghi phạm. Tuy nhiên, đối tượng này không có mặt tại nơi ở khi công an tìm đến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nghi phạm đã lẩn trốn vào khu vực quận 12, TP HCM. Ngày 9-1, tổ công tác Công an Nha Trang phối hợp với Công an quận 12 bắt giữ Tiến khi gã đang lẩn trốn tại một căn hộ ở chung cư An Sương.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận đã tấn công tài xế Grab nhằm cướp tài sản để trả nợ