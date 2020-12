Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết rạng sáng 30-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Nha Trang phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã bất ngờ đột kích quán karaoke Crown trên đường Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang.



Karaoke Crown tại đường Vân Đồn, TP Nha Trang trước đây là karaoke Luxury từng bị kiểm tra với hàng trăm đối tượng phê ma túy

Lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy. Tại 3 phòng của quán karaoke Crown, cơ quan công an còn phát hiện lượng ma túy khay (ketamin), thuốc lắc của các "dân chơi" chưa sử dụng hết.

Rất đông lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đột kích vào ổ chơi ma túy ở karaoke Crown Nha Trang

Lực lượng công an đã đưa 55 nam nữ thanh niên về trụ sở để tiến hành lấy lời khai. Qua test nhanh, cả 55 nam nữ thanh niên đều dương tính với ma túy.

Điều đáng nói, quán karaoke Crown trước đây có tên Luxury. Cuối năm 12-2018, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa cũng bất ngờ kiểm tra và phát hiện đến 200 nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy.