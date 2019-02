Khánh Hòa: Tết nào cũng có "chặt chém"

Du lịch nhiều tỉnh, thành ĐBSCL thắng lớn

Du lịch của ĐBSCL cũng thắng lớn trong dịp Tết Kỷ Hợi.

Tổng số du khách đến tham quan, du lịch tại TP Cần Thơ từ ngày 2 đến 10-2 đạt 785.200 lượt, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018; doanh thu từ du lịch đạt gần 85 tỉ đồng. Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khẳng định đã phối hợp nhiều ban, ngành tổ chức trực, kiểm tra các bến tàu du lịch trên địa bàn. Qua đó, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được bảo đảm, không phát hiện tình trạng chèo kéo; giá cả các hoạt động có liên quan ổn định, không xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách. Du khách đến An Giang ước đạt hơn 758.000 lượt; doanh thu từ phí vào cổng, dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí ước đạt khoảng 26 tỉ đồng. Huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đón hơn 65.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 22.000 lượt người. Tỉnh Bạc Liêu đón trên 200.000 lượt du khách...

Sau thời gian dài chưa tạo được dấu ấn, gần đây du lịch Đồng Tháp bắt đầu có những hoạch định lâu dài cho ngành công nghiệp "không khói". Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chia sẻ: "Phát triển du lịch không chỉ là hoạt động kinh tế đơn thuần mà còn là niềm tự hào đối với quê hương xứ sở". Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, tỉnh này đã đón hàng trăm ngàn lượt du khách, mang lại nguồn thu cho ngành du lịch khoảng 12 tỉ đồng.

Nhóm phóng viên