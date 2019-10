Theo Hiệp định đình chiến ở Việt Nam, cùng với 2 tỉnh là Bình Thuận và Cà Mau, thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (nay là TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được chọn làm điểm tập kết chuyển quân ra Bắc trong 100 ngày của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thời điểm đó, tỉnh Long Châu Sa đón tiếp và đưa tiễn 13.508 cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam từ các tỉnh Mỹ - Tân - Gò (Long Châu Sa), Gia - Định - Ninh (Phân Liên Khu miền Đông) và quân tình nguyện Cao Miên xuống tàu tập kết ra Bắc. Trong đó, toàn tỉnh Long Châu Sa có 2.563 người. Chuyến tàu cuối cùng rời bến bắc Cao Lãnh chở đoàn quân tập kết ra miền Bắc vào ngày 29-10-1954.

100 ngày tập kết chuyển quân là 100 ngày thắm đượm nghĩa tình quân dân đi vinh quang ở anh dũng. Mảnh đất Cao Lãnh chứng kiến cuộc chia ly vì nghĩa lớn thiêng liêng và cảm động mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, con tiễn cha, đồng chí, đồng đội tiễn nhau để lên đường tập kết ra Bắc. Với lòng tin sắt đá "hôm nay chia tay để ngày mai gặp lại trong cảnh huy hoàng của Tổ quốc.

Trân trọng tình cảm mong mỏi và nguyện vọng của chiến sĩ con em miền Nam những người xuống tàu tập kết ra Bắc năm xưa; đồng thời ghi dấu ấn lịch sử to lớn này, tỉnh Đồng Tháp cùng các tỉnh, TP có cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam tập kết tại Cao Lãnh năm 1954, gồm: TP HCM, Long An, Tiền Giang, An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh tiến hành xây dựng công trình Tượng đài tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh sau khi được Chính phủ thống nhất.