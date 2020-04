Chiều 17-4, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết con khỉ mặt đỏ được Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn (Bình Định) bàn giao cho FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn để cứu hộ đã chết vào sáng cùng ngày.

Con khỉ mặt đỏ còn sống trước khi bàn giao cho FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn

Nguyên nhân do thời điểm bàn giao cho đội cứu hộ FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, con khỉ mặt đỏ bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Dù FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn đã nỗ lực cứu chữa nhưng do có nhiều vết thương và bị ngộ độc thuốc nên khỉ đã chết.

Trước đó, ngày 16-4, con khỉ mặt đỏ trên được người dân thôn Đại Hòa, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn phát hiện khi đang ăn xoài trong vườn gần nhà nên vây bắt rồi bàn giao cho Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn. Sau đó, Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn chuyển giao con khỉ cho FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn chăm sóc.

Được biết, con khỉ mặt đỏ trên thuộc giống đực, nặng 14 kg, thuộc loại nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB.