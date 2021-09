Sáng 1-9, hơn 600 người dân Phú Yên đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP HCM đã được đưa về quê. Ngoài 2 chuyến đưa người dân về từ Bình Dương và Đồng Nai, đây là đợt 14 tỉnh Phú Yên đưa hơn 8.000 người về quê.



Bảo đảm cho người dân an tâm cách ly

Vừa bước xuống xe, anh Nguyễn Đăng Khoa (trú phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM) tay bồng con 2 tuổi, tay dắt vợ mang bầu 36 tuần, khoan khái tận hưởng không khí thoáng đãng nơi quê nhà đang vào thu.

Anh Khoa vào TP HCM mưu sinh, ngày phụ hồ, tối làm gia sư nhưng hơn 4 tháng nay thất nghiệp, vợ anh mang bầu, con còn nhỏ, cuộc sống càng chồng chất khó khăn khi TP phải thực hiện giãn cách để chống dịch. Anh Khoa cho biết được về quê gần người thân thì cuộc sống sẽ tốt hơn.

Tại khu cách ly tập trung thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chị Phạm Thị Nhi (quê xã An Thạch, huyện Tuy An) đang lo bữa ăn sáng cho 2 con nhỏ. Chồng làm "3 tại chỗ" ở công ty, chị bị thất nghiệp hơn 2 tháng nay, hết tiền trả nhà trọ nên phải đưa 2 con ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về quê hôm 28-8.

Sau khi xét nghiệm đã phát hiện trên xe về quê có 1 F0, chị và 2 con trở thành F1, cả 3 mẹ con được đưa vào khu cách ly. "Ở đây chỗ ở sạch sẽ, các cô chú chăm lo từng chút, các bếp ăn từ thiện luôn nhiệt tình, không tốn đồng nào. Qua mấy lần xét nghiệm, 3 mẹ con âm tính nên được bố trí ở riêng" - chị Nhi nói.

Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết huyện có khoảng 800 người được đón về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam, huyện vận động các bếp ăn từ thiện, các nhà hảo tâm tổ chức nấu ăn miễn phí cho người dân đang cách ly tập trung, không ai phải trả tiền. Để tránh lây lan dịch bệnh, ông Khoa cho biết sau khi tập kết tại sân vận động tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm, xe sẽ đưa người dân đến khu cách ly tập trung. "Tại khu cách ly, chúng tôi cũng bố trí rất ít người, những người ngồi gần nhau trên xe vào cùng một phòng và phải giữ khoảng cách. Sau thời gian cách ly theo quy định, người dân về nhà cách ly một tuần để phòng dịch bệnh lây lan" - ông Khoa cho biết.

Gom trường tiểu học, chừa chỗ cách ly

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, một trong những bài toán khó mà tỉnh này đang tìm cách giải là tìm nơi bố trí làm khu cách ly tập trung trong vòng một tuần đối với người dân được đưa về. Trước đây, tận dụng trường lớp khi học sinh nghỉ hè để làm nơi cách ly tập trung, nhưng vào năm học mới, phải trả cơ sở cho học sinh đến trường. "Tỉnh đang tính phải tận dụng tất cả cơ sở ở mỗi địa phương làm nơi cách ly tập trung. Mỗi địa phương sẽ có cách tận dụng riêng. Dù khó cũng phải đưa người dân về" - ông Mỹ nói.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt khu cách ly tập trung, ông Nguyễn Tấn Chân, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, cho biết huyện đã chủ động ngay từ đầu trong việc sáp nhập các điểm trường tiểu học trong cùng 1 xã có ít học sinh, dành chỗ làm nơi cách ly tập trung. Ngoài ra, huyện cũng trưng dụng tất cả nhà văn hóa thôn để làm điểm cách ly tập trung. "Với số lượng người dân về trong 3 đợt/tuần như lâu nay, huyện bảo đảm không bị thiếu nơi cách ly" - ông Chân khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang, cho biết ban đầu công ty dự kiến sẽ dành số chuyến nhất định trong số 5.000 chuyến hỗ trợ cả nước để Phú Yên đưa người dân về quê, nhưng trước quyết tâm và cách làm rất tốt của tỉnh, công ty đã thay đổi dự định, cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sẽ hỗ trợ xe để đưa hết người dân có nhu cầu về quê.

Tại cuộc họp sơ kết 2 tháng triển khai công tác chống dịch Covid-19 của tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cho hay trung ương đánh giá cao công tác đưa người dân từ tỉnh thành có dịch về quê của Phú Yên và tỉnh này sẽ tiếp tục gỡ khó để đưa người dân trở về. Trong ngày 1-9, tỉnh Phú Yên đã lập danh sách và lên kế hoạch đón gần 1.300 người dân từ TP HCM (lên xe vào chiều 2-9) và Đồng Nai (lên xe vào chiều 7-9) để về quê.

Bổ sung ngân sách cho địa phương chống dịch Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Trên cơ sở báo cáo đánh giá của UBND TP Tuy Hòa và ngành y tế, các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch cách ly y tế tại nhà đối với F1 và các trường hợp về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam, UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định tạm cấp bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho các địa phương để chi cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ chi các chính sách an sinh xã hội cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phấn đấu hoàn thành xong việc chi trả cho các đối tượng trước ngày 10-9.

