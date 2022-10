Liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền do Công ty CP Du lịch Giang Điền (Công ty Giang Điền) làm chủ đầu tư mà Báo Người Lao Động phản ánh trong bài "Khổ vì bẫy lừa dự án" đăng ngày 9-8, mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã mời nhiều khách hàng lên làm việc để cung cấp tài liệu, xác minh đơn tố cáo.



Mong sớm dứt điểm

Bà Lê Hồng Giáng Tiên (một khách hàng mua đất ở dự án của Công ty Giang Điền) cho biết nhờ Báo Người Lao Động lên tiếng mà bà cùng hơn 20 khách hàng khác mua đất tại dự án khu B và C của Công ty Giang Điền được cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế mời lên làm việc. "Tôi và nhiều khách hàng khác đã cung cấp tài liệu là những bản hợp đồng đã ký kết mà phía công ty trên đã bội tín hơn 10 năm nay và các tài liệu liên quan việc công ty đã lừa dối khách hàng. Chúng tôi chỉ mong công an sớm làm rõ sự việc" - bà Lê Hồng Giáng Tiên mong muốn.

Bà Tiên cho hay hơn 1 năm trước (tháng 6-2021), vợ chồng bà và gần 60 khách hàng làm đơn đồng tố cáo Công ty Giang Điền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, mua bán đất nền của dự án chưa được cấp chấp thuận chủ trương đầu tư và đã hơn 10 năm vẫn chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được xây dựng nhà ở như đã cam kết nhưng mọi thứ vẫn... chờ và đợi.

Sau hơn 10 năm mua đất, do không có sổ đỏ nên người mua đành bỏ hoang khiến cỏ mọc um tùm

Theo bà Tiên, ngoài gửi tố cáo tới công an, vợ chồng bà cùng với gần 60 khách hàng khác đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và các cơ quan Trung ương. Trong đơn cầu cứu, các hộ dân kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xem xét, xử lý hành vi vi phạm của Công ty Giang Điền và yêu cầu Công ty Giang Điền phải có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án và bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng theo thời gian mà pháp luật quy định. Trong trường hợp Công ty Giang Điền không giao được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không được tiếp tục đầu tư thì đề nghị Công ty Giang Điền phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của các hộ dân, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo giá đất thị trường.

Chủ đầu tư nói gì?

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Thế Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giang Điền, xác nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai có mời đại diện công ty lên làm việc liên quan đơn tố cáo của các khách hàng. "Tôi đã lên Phòng Cảnh sát Kinh tế giải trình hết những gì liên quan đơn tố cáo" - ông Phong cho hay.

Ông Phong thừa nhận phía công ty đã phân lô, bán được 800 nền đất tại khu B, C thuộc dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền, với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng mà chưa được cơ quan chức năng cho phép, dự án chưa được cấp chủ trương đầu tư khu dân cư (khu B) và khu dân cư mật độ thấp (khu C), chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai… "Hiện công ty đang tiếp tục đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Đồng Nai hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại dự án khu B, khu C" - ông Phong thông tin. Tuy nhiên, ông này nói thời gian bao giờ dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải chờ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xem xét, gỡ vướng chứ chưa đưa ra mốc cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện hồ sơ dự án khu B và C thuộc dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền với diện tích khoảng 78,6 ha do Công ty Giang Điền đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đã được Sở KH-ĐT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

"Dự án trải qua nhiều năm, nội dung pháp luật đã thay đổi nhiều lần, qua nhiều thời kỳ nên việc áp dụng pháp luật có liên quan đến dự án chưa được tháo gỡ, làm rõ… Phía sở đang tích cực xử lý các vướng mắc trên để báo cáo UBND tỉnh và xử lý theo đề nghị của doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất có thể" - lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai nói.