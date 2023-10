Từ đầu mùa mưa đến nay, đời sống của hàng chục hộ dân sống hai bên đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) bị đảo lộn. Nguyên nhân là tuyến đường này bị ngập nặng, nước đọng nửa năm chưa rút.

Ghi nhận tại đây, đoạn đường bị ngập dài khoảng 400m. Người dân phải bì bõm lội nước khi đi quan đoạn đường này. Nhiều người cũng phiền toái vì nước, bùn đất cuốn theo xe tải tràn vào nhà. Một số xe bị chết máy; người và xe té ngã... khi đi qua đây.

Theo nhiều người dân, nước đã ứ đọng tại đoạn đường này từ đầu mùa mưa đến nay, không rút. Nguyên nhân gây ngập được cho là do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, thấp, trũng do có nhiều xe tải lưu thông.

Ông Đỗ Doãn Sự (người dân địa phương) cho biết tình trạng ngập ngày càng nặng, có chỗ ngập sâu cả nửa mét, nước lênh láng chiếm trọn mặt đường, người đi đường không còn chỗ né tránh.

"Đường này ngập từ đầu mùa mưa đến bây giờ. Do không có cống thoát nên nước đọng mãi không rút được.Thỉnh thoảng có vài doanh nghiệp bơm hút nước nhưng khi trời mưa thì lại bị ngập như sông. Người lạ mới đến không thạo đường là té lên té xuống. Một số nhà ngập nặng phải bơm hút nước từ trong nhà ra ngoài, khiến mùi hôi khắp cả khu" - ông Sự than thở.



Đoạn đường bị ngập cũng khiến nhiều cửa hàng tại đây rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm. Để ngăn nước tràn vào trong nhà, hàng loạt hộ dân hai bên đường đã tốn kém công sức, kinh phí để nâng nền nhà hay "be bờ, đắp đập".

Ông Lê Ngưu Phúc (người dân địa phương) ngao ngáo: "Tình hình kinh doanh, buôn bán ở đây rất khó khăn. Tội nhất là các em học sinh, mặc áo dài đến trường nhưng không may bị té dơ, ướt hết quần áo. Nước trong nhà cũng không thể thoát được phải múc tát nước ra ngoài. Nước đọng lâu ngày còn nỗi lo dịch bệnh, mất vệ sinh".

Qua tìm hiểu, đường An Phú Đông 35 song song với Quốc lộ 1, đi qua các khu dân cư đông đúc trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 và có lưu lượng phương tiện giao thông khá lớn.

Người dân tại đây cho biết đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường An Phú Đông và UBND quận 12. Đến nay vẫn chưa được giải quyết vì nhập nhằng không phân định được tuyến đường trên thuộc đường dân sinh hay đường địa phương quản lý.

Theo ông Võ Thành Đằng (người dân địa phương) tuyến đường An Phú Đông 35 dài khoảng 4 km. Đường được hình thành nhằm kết nối, chia tải, giải quyết tình trạng kẹt xe cho Quốc lộ 1A. Theo ông Đằng, con đường này thuộc quy hoạch Nhà nước nên nhiều người bất bình với phương án khắc phục theo hình thức Nhà nước và người dân cùng làm.

"Qua 5 lần họp rồi, mỗi lần họp đều có lãnh đạo UBND phường nhưng vẫn không giải quyết được gì. Rồi hứa hẹn trong tháng 10 này sẽ làm cống thoát nước nhưng nay đã gần cuối tháng vẫn chưa thấy gì.

Tuyến đường này rất nhiều xe tải, xe container đi qua chứ không riêng xe máy. Nhưng để sửa chữa đường thì chỉ có 84 hộ ở đoạn ngập đóng góp thì nhiều người bức xúc. Vì dân đóng tiền nhưng các doanh nghiệp xe tải lại được hưởng lợi" - ông Đằng nói.



Trao đổi với phóng viên, các hộ dân tại đây rất mong cơ quan chức năng quận 12 sớm có biện pháp khắc phục để người dân đi lại dễ dàng, an toàn, không còn nỗi lo nước tràn vào nhà mỗi khi mưa lớn.